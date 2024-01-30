Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 30.01.2024 (обновлено: 19:58 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924448152.html
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 30.01.2024
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку, подавлены... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:41
2024-01-30T19:58
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку, подавлены три беспилотника, никто не пострадал, разрушений нет."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области", - написал он.Брянский губернатор также уточнил, что "пострадавших и разрушений нет". На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Богомаз: над Брянской областью уничтожили 3 дрона ВСУ, раненых и разрушений нет

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку, подавлены три беспилотника, никто не пострадал, разрушений нет.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области", - написал он.
Брянский губернатор также уточнил, что "пострадавших и разрушений нет". На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала