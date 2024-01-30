https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924448152.html
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 30.01.2024
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку, подавлены... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:41
2024-01-30T19:41
2024-01-30T19:58
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
беспилотники
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку, подавлены три беспилотника, никто не пострадал, разрушений нет."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области", - написал он.Брянский губернатор также уточнил, что "пострадавших и разрушений нет". На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Богомаз: над Брянской областью уничтожили 3 дрона ВСУ, раненых и разрушений нет