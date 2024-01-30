Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 30.01.2024 (обновлено: 08:48 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924270225.html
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 30.01.2024
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник
Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:34
2024-01-30T08:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
тульская область
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — рассказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, 11 беспилотников уничтожили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги, пострадавших и возгораний нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что один украинский БПЛА сбили над морской акваторией возле Бельбека, повреждений инфраструктуры нет. Еще один беспилотник уничтожили в Навлинском районе Брянской области, рассказал глава региона Александр Богомаз.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923997447.html
россия
тульская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_257:0:2380:1592_1920x0_80_0_0_4369e386b0b58d005075cd502d8b71aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, тульская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Тульская область, Республика Крым
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 БПЛА ВСУ

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, 11 беспилотников уничтожили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.
Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги, пострадавших и возгораний нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что один украинский БПЛА сбили над морской акваторией возле Бельбека, повреждений инфраструктуры нет.
Еще один беспилотник уничтожили в Навлинском районе Брянской области, рассказал глава региона Александр Богомаз.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
28 января, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьТульская областьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала