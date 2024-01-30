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ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 30.01.2024
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник
Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:34
2024-01-30T07:34
2024-01-30T08:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
тульская область
республика крым
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, 11 беспилотников уничтожили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги, пострадавших и возгораний нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что один украинский БПЛА сбили над морской акваторией возле Бельбека, повреждений инфраструктуры нет. Еще один беспилотник уничтожили в Навлинском районе Брянской области, рассказал глава региона Александр Богомаз.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923997447.html
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россия, безопасность, тульская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Тульская область, Республика Крым
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 БПЛА ВСУ