https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924264986.html

Расчет дронов ВДВ скорректировал поражение "Ланцетами" трех танков ВСУ

Расчет дронов ВДВ скорректировал поражение "Ланцетами" трех танков ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024

Расчет дронов ВДВ скорректировал поражение "Ланцетами" трех танков ВСУ

Расчет разведывательного БПЛА Zala уссурийских десантников обнаружил три танка ВСУ к югу от Артемовска и скорректировал их поражение "Ланцетами", сообщили... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:07

2024-01-30T05:07

2024-01-30T05:07

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

клещеевка

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala уссурийских десантников обнаружил три танка ВСУ к югу от Артемовска и скорректировал их поражение "Ланцетами", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala подразделения беспилотной авиации Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск, в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки, поиска целей и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что во время полета над подконтрольной ВСУ в районе Клещеевки к югу от Артемовска, оператор БПЛА обнаружил два танка противника, которые вели огонь по позициям РФ из лесопосадки. "Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами "Ланцет". Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ в лесопосадке", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, аналогичным способом был поражен ещё один танк ВСУ на данном участке, но уже ночью.

https://ria.ru/20230518/operatory-1872641844.html

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россия, артемовск, клещеевка, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии