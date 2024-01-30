https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270899.html
Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека
Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека - РИА Новости, 30.01.2024
Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:43
2024-01-30T07:43
2024-01-30T07:46
бельбек
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_0:41:2059:1199_1920x0_80_0_0_b2cbe2315793f89091163d60bf856bcb.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не снимать работу ПВО.
https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270488.html
бельбек
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_283:0:2059:1332_1920x0_80_0_0_f3e73db4060c1b60fc80011157a3fd90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельбек, севастополь, михаил развожаев
Бельбек, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека
Развожаев: ПВО сбила над акваторией в районе Бельбека БПЛА ВСУ