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Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 30.01.2024 (обновлено: 07:46 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270899.html
Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека
Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека - РИА Новости, 30.01.2024
Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:43
2024-01-30T07:46
бельбек
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не снимать работу ПВО.
https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270488.html
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бельбек, севастополь, михаил развожаев
Бельбек, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека

Развожаев: ПВО сбила над акваторией в районе Бельбека БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не снимать работу ПВО.
 
Специальная военная операция на УкраинеБельбекСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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