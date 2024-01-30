https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270899.html

Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека

Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека - РИА Новости, 30.01.2024

Развожаев рассказал об уничтожении беспилотника в районе Бельбека

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:43

2024-01-30T07:43

2024-01-30T07:46

бельбек

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не снимать работу ПВО.

https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270488.html

бельбек

севастополь

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бельбек, севастополь, михаил развожаев