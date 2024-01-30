https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270488.html

Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания

Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания - РИА Новости, 30.01.2024

Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания

Обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:38

2024-01-30T07:38

2024-01-30T07:44

специальная военная операция на украине

калуга

происшествия

владислав шапша

калужская область

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня утром на окраине города Калуга был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924270225.html

калуга

калужская область

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калуга, происшествия, владислав шапша, калужская область