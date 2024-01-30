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Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания
Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания - РИА Новости, 30.01.2024
Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания
Обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:38
2024-01-30T07:38
2024-01-30T07:44
специальная военная операция на украине
калуга
происшествия
владислав шапша
калужская область
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня утром на окраине города Калуга был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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калуга, происшествия, владислав шапша, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Происшествия, Владислав Шапша, Калужская область
Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания
Губернатор Шапша: обломки сбитого над Калугой БПЛА упали на крышу здания