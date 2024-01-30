Рейтинг@Mail.ru
Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 30.01.2024 (обновлено: 07:44 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270488.html
Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания
Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания - РИА Новости, 30.01.2024
Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания
Обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:38
2024-01-30T07:44
специальная военная операция на украине
калуга
происшествия
владислав шапша
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня утром на окраине города Калуга был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924270225.html
калуга
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, происшествия, владислав шапша, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Происшествия, Владислав Шапша, Калужская область
Обломки сбитого над Калугой беспилотника упали на крышу нежилого здания

Губернатор Шапша: обломки сбитого над Калугой БПЛА упали на крышу здания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня утром на окраине города Калуга был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 украинский беспилотник
Вчера, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКалугаПроисшествияВладислав ШапшаКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала