https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924269321.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 30.01.2024
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:17
2024-01-30T07:17
2024-01-30T07:20
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
навлинский район
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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брянская область, александр богомаз, навлинский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Навлинский район, Россия
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью БПЛА ВСУ