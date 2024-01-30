https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924269321.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 30.01.2024

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:17

2024-01-30T07:17

2024-01-30T07:20

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

навлинский район

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240129/donetsk-1924195253.html

брянская область

навлинский район

россия

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брянская область, александр богомаз, навлинский район, россия