https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924252272.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 30.01.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:10

2024-01-30T00:10

2024-01-30T00:19

специальная военная операция на украине

брянская область

трубчевский район

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он в Telegram-канале.В понедельник вечером средства ПВО сбили украинский беспилотник над Жуковским районом, пострадавших не было.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.

https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924241959.html

брянская область

трубчевский район

россия

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брянская область, трубчевский район, александр богомаз, россия