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В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 30.01.2024 (обновлено: 00:19 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924252272.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 30.01.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:10
2024-01-30T00:19
специальная военная операция на украине
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он в Telegram-канале.В понедельник вечером средства ПВО сбили украинский беспилотник над Жуковским районом, пострадавших не было.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924241959.html
брянская область
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брянская область, трубчевский район, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области уничтожили беспилотник

Губернатор Богомаз: над Трубчевским районом Брянской области уничтожен БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он в Telegram-канале.
В понедельник вечером средства ПВО сбили украинский беспилотник над Жуковским районом, пострадавших не было.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Вчера, 22:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьТрубчевский районАлександр БогомазРоссия
 
 
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