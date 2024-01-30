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В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения населения - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/belgorod-1924307975.html
В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения населения
В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения населения - РИА Новости, 30.01.2024
В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения населения
Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил о планах по установке 47 новых технических устройств для оповещения населения в городе, что практически соответствует... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:30
2024-01-30T11:30
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
валентин демидов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил о планах по установке 47 новых технических устройств для оповещения населения в городе, что практически соответствует количеству уже существующих устройств в Белгороде. "В ближайшее время установим 47 новых технических устройств, которые могут работать и в режиме сирены, и в режиме речи. Уже проводим закупочные процедуры. Задача максимально быстро завершить процесс, но зависим от возможностей производителей", - написал Демидов в Telegram-канале. По его словам, основное внимание будет уделено микрорайонам, относящимся к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Места установки нового оборудования были согласованы с МЧС и определены на основе результатов тренировок и обратной связи от горожан. Как отметил мэр, на сегодняшний день в Белгороде уже функционируют 54 технических устройства. Власти Белгородской области регулярно проводят комплексную проверку систем оповещения. Она позволяет убедиться в работоспособности и эффективности системы оповещения, а также протестировать охват информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме звукового сигнала и рассылки уведомлений, с 25 января была запущена передача информации по ТВ и радио.
https://ria.ru/20240122/belgorod-1922825767.html
белгород
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белгород, белгородская область, валентин демидов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения населения

В Белгороде вдвое увеличат число технических устройств для оповещения населения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГромкоговоритель на здании
Громкоговоритель на здании - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Громкоговоритель на здании. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил о планах по установке 47 новых технических устройств для оповещения населения в городе, что практически соответствует количеству уже существующих устройств в Белгороде.
"В ближайшее время установим 47 новых технических устройств, которые могут работать и в режиме сирены, и в режиме речи. Уже проводим закупочные процедуры. Задача максимально быстро завершить процесс, но зависим от возможностей производителей", - написал Демидов в Telegram-канале.
По его словам, основное внимание будет уделено микрорайонам, относящимся к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Места установки нового оборудования были согласованы с МЧС и определены на основе результатов тренировок и обратной связи от горожан. Как отметил мэр, на сегодняшний день в Белгороде уже функционируют 54 технических устройства.
Власти Белгородской области регулярно проводят комплексную проверку систем оповещения. Она позволяет убедиться в работоспособности и эффективности системы оповещения, а также протестировать охват информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме звукового сигнала и рассылки уведомлений, с 25 января была запущена передача информации по ТВ и радио.
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22 января, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВалентин ДемидовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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