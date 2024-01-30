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Белорусская "Белавиа" с конца мая возобновит прямые рейсы в Мурманск - РИА Новости, 30.01.2024
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17:56 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/belavia-1924428104.html
Белорусская "Белавиа" с конца мая возобновит прямые рейсы в Мурманск
Белорусская "Белавиа" с конца мая возобновит прямые рейсы в Мурманск - РИА Новости, 30.01.2024
Белорусская "Белавиа" с конца мая возобновит прямые рейсы в Мурманск
Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что с 28 мая возобновляет прямые рейсы Минск - Мурманск. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:56
2024-01-30T17:56
парламентское собрание союза беларуси и россии
мурманск
минск
белоруссия
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МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что с 28 мая возобновляет прямые рейсы Минск - Мурманск. "С 28 мая "Белавиа" возобновляет прямые рейсы Минск - Мурманск. Рейсы будут выполняться раз в неделю - по вторникам", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале. Отмечается, что вылет из Минска будет осуществляться в 10.00 (совпадает с мск), прибытие в Мурманск – в 12.45. Вылет из Мурманска – в 13.45, прибытие в Минск – в 16.25. Ранее в январе дипмиссия Белоруссии в Москве сообщила, что республика прорабатывает прямое авиасообщение с десятком регионов России. "Белавиа" запустила полеты в Мурманск после многолетнего перерыва с 23 мая 2023 года, но осенью выполнение рейсов было прекращено.
https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html
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мурманск, минск, белоруссия, белавиа
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Мурманск, Минск, Белоруссия, Белавиа

Белорусская "Белавиа" с конца мая возобновит прямые рейсы в Мурманск

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что с 28 мая возобновляет прямые рейсы Минск - Мурманск.
"С 28 мая "Белавиа" возобновляет прямые рейсы Минск - Мурманск. Рейсы будут выполняться раз в неделю - по вторникам", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.
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Отмечается, что вылет из Минска будет осуществляться в 10.00 (совпадает с мск), прибытие в Мурманск – в 12.45. Вылет из Мурманска – в 13.45, прибытие в Минск – в 16.25.
Ранее в январе дипмиссия Белоруссии в Москве сообщила, что республика прорабатывает прямое авиасообщение с десятком регионов России. "Белавиа" запустила полеты в Мурманск после многолетнего перерыва с 23 мая 2023 года, но осенью выполнение рейсов было прекращено.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМурманскМинскБелоруссияБелавиа
 
 
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