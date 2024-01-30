https://ria.ru/20240130/belavia-1924428104.html

Белорусская "Белавиа" с конца мая возобновит прямые рейсы в Мурманск

Белорусская "Белавиа" с конца мая возобновит прямые рейсы в Мурманск - РИА Новости, 30.01.2024

Белорусская "Белавиа" с конца мая возобновит прямые рейсы в Мурманск

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что с 28 мая возобновляет прямые рейсы Минск - Мурманск. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:56

2024-01-30T17:56

2024-01-30T17:56

парламентское собрание союза беларуси и россии

мурманск

минск

белоруссия

белавиа

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МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что с 28 мая возобновляет прямые рейсы Минск - Мурманск. "С 28 мая "Белавиа" возобновляет прямые рейсы Минск - Мурманск. Рейсы будут выполняться раз в неделю - по вторникам", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале. Отмечается, что вылет из Минска будет осуществляться в 10.00 (совпадает с мск), прибытие в Мурманск – в 12.45. Вылет из Мурманска – в 13.45, прибытие в Минск – в 16.25. Ранее в январе дипмиссия Белоруссии в Москве сообщила, что республика прорабатывает прямое авиасообщение с десятком регионов России. "Белавиа" запустила полеты в Мурманск после многолетнего перерыва с 23 мая 2023 года, но осенью выполнение рейсов было прекращено.

https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html

мурманск

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманск, минск, белоруссия, белавиа