https://ria.ru/20240130/bazy-1924280212.html

"Все базы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в зоне СВО

"Все базы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2024

"Все базы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в зоне СВО

Российские силы могут нанести удар по каждой военной базе ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:27

2024-01-30T09:27

2024-01-30T15:53

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские силы могут нанести удар по каждой военной базе ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били", — отметил он.Он напомнил о российском авиаударе гиперзвуковыми ракетами по Яворовскому полигону во Львове, который тогда шокировал американских военных. Именно из-за возможности российских сил наносить удары по таким объектам киевскому руководству приходится посылать новобранцев на обучение в страны НАТО, что занимает слишком много времени, подчеркнул Джонсон.На самой Украине, как и на Западе, постоянно звучат сообщения о критической нехватке личного состава. Так, газета The New York Times сообщала, что у армии серьезные проблемы с кадрами. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.В марте 2022 года Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, в результате которого были уничтожены до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений.

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в мире, украина, львов, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, политика