"Все базы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ракеты ВС России могут ударить по каждой военной базе ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские силы могут нанести удар по каждой военной базе ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били", — отметил он.
Он напомнил о российском авиаударе гиперзвуковыми ракетами по Яворовскому полигону во Львове, который тогда шокировал американских военных. Именно из-за возможности российских сил наносить удары по таким объектам киевскому руководству приходится посылать новобранцев на обучение в страны НАТО, что занимает слишком много времени, подчеркнул Джонсон.
На самой Украине, как и на Западе, постоянно звучат сообщения о критической нехватке личного состава. Так, газета The New York Times сообщала, что у армии серьезные проблемы с кадрами. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.
В марте 2022 года Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, в результате которого были уничтожены до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений.