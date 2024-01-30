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Байден похвастался и сразу опозорился - РИА Новости, 30.01.2024
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05:36 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/bayden-1924265771.html
Байден похвастался и сразу опозорился
Байден похвастался и сразу опозорился - РИА Новости, 30.01.2024
Байден похвастался и сразу опозорился
Пользователи соцсети X уличили президента США Джо Байдена в манипулировании показателями инфляции в Штатах и других экономиках мира. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T05:36
2024-01-30T05:36
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Пользователи соцсети X уличили президента США Джо Байдена в манипулировании показателями инфляции в Штатах и других экономиках мира."Инфляция снижается. Сейчас в Америке она ниже, чем в любой другой крупной экономике мира", - говорится в сообщении американского президента в X.При этом пользователи добавили к посту примечание со статистикой издания Financial Times, согласно которой инфляция в ряде крупных экономик ниже, чем в Штатах.Согласно данным за декабрь 2023 года, в США инфляция составила 3,4%, при этом в Южной Корее показатель равняется 3,2%, 3,1% - в Канаде (за ноябрь 2023-го, в декабре она выросла до 3,4%, сравнявшись с США), менее трех процентов в Японии, а в Китае была зафиксирована дефляция – минус 0,3%.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден

Байден похвастался и сразу опозорился

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Пользователи соцсети X уличили президента США Джо Байдена в манипулировании показателями инфляции в Штатах и других экономиках мира.
"Инфляция снижается. Сейчас в Америке она ниже, чем в любой другой крупной экономике мира", - говорится в сообщении американского президента в X.
При этом пользователи добавили к посту примечание со статистикой издания Financial Times, согласно которой инфляция в ряде крупных экономик ниже, чем в Штатах.
Согласно данным за декабрь 2023 года, в США инфляция составила 3,4%, при этом в Южной Корее показатель равняется 3,2%, 3,1% - в Канаде (за ноябрь 2023-го, в декабре она выросла до 3,4%, сравнявшись с США), менее трех процентов в Японии, а в Китае была зафиксирована дефляция – минус 0,3%.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Байден похвастался падением ставки по ипотеке в США, хотя показатель вырос
18 января, 23:37
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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