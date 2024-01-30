https://ria.ru/20240130/bayden-1924265771.html

Байден похвастался и сразу опозорился

Байден похвастался и сразу опозорился - РИА Новости, 30.01.2024

Байден похвастался и сразу опозорился

Пользователи соцсети X уличили президента США Джо Байдена в манипулировании показателями инфляции в Штатах и других экономиках мира. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:36

2024-01-30T05:36

2024-01-30T05:36

в мире

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468927_0:339:2380:1678_1920x0_80_0_0_494b7a877ce5fe2d42d35641610a7b0a.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Пользователи соцсети X уличили президента США Джо Байдена в манипулировании показателями инфляции в Штатах и других экономиках мира."Инфляция снижается. Сейчас в Америке она ниже, чем в любой другой крупной экономике мира", - говорится в сообщении американского президента в X.При этом пользователи добавили к посту примечание со статистикой издания Financial Times, согласно которой инфляция в ряде крупных экономик ниже, чем в Штатах.Согласно данным за декабрь 2023 года, в США инфляция составила 3,4%, при этом в Южной Корее показатель равняется 3,2%, 3,1% - в Канаде (за ноябрь 2023-го, в декабре она выросла до 3,4%, сравнявшись с США), менее трех процентов в Японии, а в Китае была зафиксирована дефляция – минус 0,3%.

https://ria.ru/20240118/biden-1922228734.html

сша

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден