СМИ: Байден распорядился проработать ответ на атаку на базу в Иордании
Politico: Байден распорядился проработать ответ на атаку на базу США в Иордании
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, среди возможных вариантов - удары по иранским военным в Ираке или Сирии, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
"Байден... дал указание своей команде разработать военные варианты в ответ на атаку, произошедшую в выходные", - пишет газета.
Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечает, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.
Газета также констатирует рост обеспокоенности действиями американского лидера среди членов демократической партии, отмечая, что "некоторые" из них "все больше обеспокоены" тем, что президентство Байдена может быть "прервано" событиями за рубежом.