https://ria.ru/20240130/bapor-1924273865.html

Гуманитарные организации призвали страны-доноры возобновить поддержку БАПОР

Гуманитарные организации призвали страны-доноры возобновить поддержку БАПОР - РИА Новости, 30.01.2024

Гуманитарные организации призвали страны-доноры возобновить поддержку БАПОР

Двадцать гуманитарных организаций призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:18

2024-01-30T08:18

2024-01-30T08:18

в мире

израиль

бапор

хамас

oxfam

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двадцать гуманитарных организаций призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), некоторых сотрудников которого обвиняют в причастности к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, говорится в совместном заявлении организаций. В числе подписантов такие организации, как международная благотворительная организация Save the Children, "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), международная организация по борьбе с неравенством Oxfam и другие. "Мы призываем государства-доноры вновь подтвердить поддержку жизненно важной работы, которую выполняют БАПОР и его партнеры, чтобы помочь палестинцам пережить одну из худших гуманитарных катастроф нашего времени. Страны должны отменить эту приостановку финансирования, придерживаться своих обязанностей в отношении палестинского народа и увеличить гуманитарную помощь остро нуждающимся мирным жителям в Газе и в регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Oxfam. Как отмечается, организации глубоко обеспокоены и возмущены приостановкой финансирования БАПОР со стороны некоторых крупнейших доноров на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. НПО также поприветствовали расследование предполагаемого причастия некоторых сотрудников БАПОР к атакам в октябре 2023 года. Ранее БАПОР получил информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну и приняло решение расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось.

https://ria.ru/20240129/bapor-1924114809.html

https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, бапор, хамас, oxfam, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году