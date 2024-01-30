https://ria.ru/20240130/bapor-1924273865.html
Гуманитарные организации призвали страны-доноры возобновить поддержку БАПОР
Гуманитарные организации призвали страны-доноры возобновить поддержку БАПОР - РИА Новости, 30.01.2024
Гуманитарные организации призвали страны-доноры возобновить поддержку БАПОР
Двадцать гуманитарных организаций призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:18
2024-01-30T08:18
2024-01-30T08:18
в мире
израиль
бапор
хамас
oxfam
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двадцать гуманитарных организаций призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), некоторых сотрудников которого обвиняют в причастности к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, говорится в совместном заявлении организаций. В числе подписантов такие организации, как международная благотворительная организация Save the Children, "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), международная организация по борьбе с неравенством Oxfam и другие. "Мы призываем государства-доноры вновь подтвердить поддержку жизненно важной работы, которую выполняют БАПОР и его партнеры, чтобы помочь палестинцам пережить одну из худших гуманитарных катастроф нашего времени. Страны должны отменить эту приостановку финансирования, придерживаться своих обязанностей в отношении палестинского народа и увеличить гуманитарную помощь остро нуждающимся мирным жителям в Газе и в регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Oxfam. Как отмечается, организации глубоко обеспокоены и возмущены приостановкой финансирования БАПОР со стороны некоторых крупнейших доноров на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. НПО также поприветствовали расследование предполагаемого причастия некоторых сотрудников БАПОР к атакам в октябре 2023 года. Ранее БАПОР получил информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну и приняло решение расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось.
https://ria.ru/20240129/bapor-1924114809.html
https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бапор, хамас, oxfam, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, БАПОР, ХАМАС, Oxfam, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гуманитарные организации призвали страны-доноры возобновить поддержку БАПОР
Двадцать гуманитарных организаций призвали возобновить поддержку БАПОР
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двадцать гуманитарных организаций призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), некоторых сотрудников которого обвиняют в причастности к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, говорится в совместном заявлении организаций.
В числе подписантов такие организации, как международная благотворительная организация Save the Children
, "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), международная организация по борьбе с неравенством Oxfam
и другие.
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"Мы призываем государства-доноры вновь подтвердить поддержку жизненно важной работы, которую выполняют БАПОР
и его партнеры, чтобы помочь палестинцам пережить одну из худших гуманитарных катастроф нашего времени. Страны должны отменить эту приостановку финансирования, придерживаться своих обязанностей в отношении палестинского народа и увеличить гуманитарную помощь остро нуждающимся мирным жителям в Газе и в регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Oxfam.
Как отмечается, организации глубоко обеспокоены и возмущены приостановкой финансирования БАПОР со стороны некоторых крупнейших доноров на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. НПО также поприветствовали расследование предполагаемого причастия некоторых сотрудников БАПОР к атакам в октябре 2023 года.
Ранее БАПОР получил информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну и приняло решение расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось.
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