https://ria.ru/20240130/banki-1924323618.html

Российские банки получили рекордную прибыль в 2023 году

Российские банки получили рекордную прибыль в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2024

Российские банки получили рекордную прибыль в 2023 году

Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:30

2024-01-30T12:30

2024-01-30T12:31

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее, говорится в материалах ЦБ. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации РФ получили в 2021 году - на уровне 2,363 триллиона рублей. Как отмечает ЦБ, в прошлом году банки получили рекордную прибыль за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки. В декабре кредитные организации получили чистую прибыль в 176 миллиардов рублей, что в 1,5 раза меньше показателя ноября. При этом фактический финансовый результат сектора составил лишь 64 миллиарда рублей, поскольку 112 миллиардов рублей "вклада" составили полученные дивиденды от российского дочернего банка. В результате с корректировкой на дивиденды прибыль сектора составит 3,3 триллиона рублей. ЦБ отмечает, что результат за год не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года. "Так, средняя прибыль сектора за 2022-2023 годы составила 1,7 триллиона рублей, что на 27% ниже, чем за 2021 год. При этом совокупный доход за год был ниже на 0,2 триллиона рублей из- за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль", - добавил регулятор. По итогам года количество прибыльных банков составило 292, или 90% сектора, что существенно выше 2022 года.

https://ria.ru/20240130/stavka-1924286759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)