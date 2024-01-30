https://ria.ru/20240130/avtoban-1924372923.html
Немецкие фермеры заблокировали автобан в сторону Штутгарта
Немецкие фермеры заблокировали автобан в сторону Штутгарта - РИА Новости, 30.01.2024
Немецкие фермеры заблокировали автобан в сторону Штутгарта
Немецкие фермеры приблизительно на 200 тракторах на несколько часов остановили движение на автобане в сторону столицы федеральной земли Баден-Вюртемберг... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:49
2024-01-30T14:49
2024-01-30T14:49
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штутгарт
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роберт хабек
йоахим руквид
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БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Немецкие фермеры приблизительно на 200 тракторах на несколько часов остановили движение на автобане в сторону столицы федеральной земли Баден-Вюртемберг Штутгарт, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию. "Во вторник утром фермеры перекрыли автобан 81. Около 200 тракторов вызвали пробку в направлении Штутгарта между Зульцем-на-Неккаре (район Роттвайль) и Эмпфингеном (район Фройденштадт)", - пишет агентство. Усилиями полиции пробка была ликвидирована, фермеры направились далее в Штутгарт, где к часу дня по местному времени ожидается более 2000 тракторов на демонстрацию против отмены субсидий. На подъездах к городу также наблюдаются пробки. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек. Позднее правительство решило в качестве компромисса не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а льготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Тем не менее, прошлые недели ознаменовались массовыми протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам. Технически бюджет на 2024 год, в который войдут поправки по субсидиям, еще нельзя считать принятым: в начале февраля по проекту должны проголосовать бундестаг и бундесрат. На прошлой неделе глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло.
https://ria.ru/20240129/bremerkhafen-1924158337.html
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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в мире, штутгарт, баден-вюртемберг, германия, роберт хабек, йоахим руквид
В мире, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия, Роберт Хабек, Йоахим Руквид
Немецкие фермеры заблокировали автобан в сторону Штутгарта
Полиция: двести тракторов заблокировали автобан в сторону Штутгарта
БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Немецкие фермеры приблизительно на 200 тракторах на несколько часов остановили движение на автобане в сторону столицы федеральной земли Баден-Вюртемберг Штутгарт, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.
"Во вторник утром фермеры перекрыли автобан 81. Около 200 тракторов вызвали пробку в направлении Штутгарта между Зульцем-на-Неккаре (район Роттвайль) и Эмпфингеном (район Фройденштадт)", - пишет агентство.
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Усилиями полиции пробка была ликвидирована, фермеры направились далее в Штутгарт, где к часу дня по местному времени ожидается более 2000 тракторов на демонстрацию против отмены субсидий. На подъездах к городу также наблюдаются пробки.
В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек
.
Позднее правительство решило в качестве компромисса не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а льготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Тем не менее, прошлые недели ознаменовались массовыми протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам. Технически бюджет на 2024 год, в который войдут поправки по субсидиям, еще нельзя считать принятым: в начале февраля по проекту должны проголосовать бундестаг и бундесрат.
На прошлой неделе глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид
заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло.
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