https://ria.ru/20240130/avtoban-1924372923.html

Немецкие фермеры заблокировали автобан в сторону Штутгарта

Немецкие фермеры заблокировали автобан в сторону Штутгарта - РИА Новости, 30.01.2024

Немецкие фермеры заблокировали автобан в сторону Штутгарта

Немецкие фермеры приблизительно на 200 тракторах на несколько часов остановили движение на автобане в сторону столицы федеральной земли Баден-Вюртемберг... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:49

2024-01-30T14:49

2024-01-30T14:49

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штутгарт

баден-вюртемберг

германия

роберт хабек

йоахим руквид

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БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Немецкие фермеры приблизительно на 200 тракторах на несколько часов остановили движение на автобане в сторону столицы федеральной земли Баден-Вюртемберг Штутгарт, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию. "Во вторник утром фермеры перекрыли автобан 81. Около 200 тракторов вызвали пробку в направлении Штутгарта между Зульцем-на-Неккаре (район Роттвайль) и Эмпфингеном (район Фройденштадт)", - пишет агентство. Усилиями полиции пробка была ликвидирована, фермеры направились далее в Штутгарт, где к часу дня по местному времени ожидается более 2000 тракторов на демонстрацию против отмены субсидий. На подъездах к городу также наблюдаются пробки. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек. Позднее правительство решило в качестве компромисса не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а льготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Тем не менее, прошлые недели ознаменовались массовыми протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам. Технически бюджет на 2024 год, в который войдут поправки по субсидиям, еще нельзя считать принятым: в начале февраля по проекту должны проголосовать бундестаг и бундесрат. На прошлой неделе глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло.

https://ria.ru/20240129/bremerkhafen-1924158337.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

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в мире, штутгарт, баден-вюртемберг, германия, роберт хабек, йоахим руквид