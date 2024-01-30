"Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы в Китай
"Уральские авиалинии" намерены восстановить допуски на ряд международных рейсов
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии" пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту Храброво в Калининграде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" работает над восстановлением допусков на ряд международных рейсов, ранее временно переданных другим перевозчикам, в том числе в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"После завершения процедуры страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов мы занимаемся восстановлением допусков на ряд международных рейсов, которые ранее временно были переданы другим перевозчикам. В планах авиакомпании запустить прямые регулярные рейсы в Китай из Екатеринбурга (Пекин, Харбин), а также из других городов РФ", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сейчас авиакомпания выполняет рейсы в ОАЭ, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Турцию и Армению.
В ноябре 2023 года Росавиация передала международные рейсы "Уральских авиалиний" другим компаниям до подписания договора с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем.
В декабре 2023 года "Уральские авиалинии" завершили страховое урегулирование с ирландской лизинговой авиакомпанией AerCap по 19 самолетам Airbus. В соответствии с договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга.