Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы в Китай - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:04 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/aviareysy-1924387279.html
"Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы в Китай
"Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы в Китай - РИА Новости, 30.01.2024
"Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы в Китай
Авиакомпания "Уральские авиалинии" работает над восстановлением допусков на ряд международных рейсов, ранее временно переданных другим перевозчикам, в том числе РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:04
2024-01-30T17:04
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
уральские авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909302209_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_b036c26ff9bf1e1b2ff07f2eed943c98.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" работает над восстановлением допусков на ряд международных рейсов, ранее временно переданных другим перевозчикам, в том числе в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "После завершения процедуры страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов мы занимаемся восстановлением допусков на ряд международных рейсов, которые ранее временно были переданы другим перевозчикам. В планах авиакомпании запустить прямые регулярные рейсы в Китай из Екатеринбурга (Пекин, Харбин), а также из других городов РФ", – сказала собеседница агентства. Она уточнила, что сейчас авиакомпания выполняет рейсы в ОАЭ, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Турцию и Армению. В ноябре 2023 года Росавиация передала международные рейсы "Уральских авиалиний" другим компаниям до подписания договора с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем. В декабре 2023 года "Уральские авиалинии" завершили страховое урегулирование с ирландской лизинговой авиакомпанией AerCap по 19 самолетам Airbus. В соответствии с договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга.
https://ria.ru/20240126/turizm-1922051742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909302209_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_002b4318a5bb8374b08c85fca585561f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, уральские авиалинии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы в Китай

"Уральские авиалинии" намерены восстановить допуски на ряд международных рейсов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии" пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет компании Уральские авиалинии пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" работает над восстановлением допусков на ряд международных рейсов, ранее временно переданных другим перевозчикам, в том числе в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"После завершения процедуры страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов мы занимаемся восстановлением допусков на ряд международных рейсов, которые ранее временно были переданы другим перевозчикам. В планах авиакомпании запустить прямые регулярные рейсы в Китай из Екатеринбурга (Пекин, Харбин), а также из других городов РФ", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сейчас авиакомпания выполняет рейсы в ОАЭ, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Турцию и Армению.
В ноябре 2023 года Росавиация передала международные рейсы "Уральских авиалиний" другим компаниям до подписания договора с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем.
В декабре 2023 года "Уральские авиалинии" завершили страховое урегулирование с ирландской лизинговой авиакомпанией AerCap по 19 самолетам Airbus. В соответствии с договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга.
Девушка в новом здании аэропорта имени А. П. Чехова в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Новые рейсы и правила путешествий: что изменится для туристов в 2024 году
26 января, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыУральские авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала