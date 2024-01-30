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Слуцкий попросил установить механизм лишения артистов званий - РИА Новости, 30.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:15 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/artisty-1924396835.html
Слуцкий попросил установить механизм лишения артистов званий
Слуцкий попросил установить механизм лишения артистов званий - РИА Новости, 30.01.2024
Слуцкий попросил установить механизм лишения артистов званий
Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Леонид Слуцкий направил письмо советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому с просьбой проработать механизм лишения РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:15
2024-01-30T16:15
культура
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир ильичев
владимир толстой
культура
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Леонид Слуцкий направил письмо советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому с просьбой проработать механизм лишения званий Народного артиста по ряду административных правонарушений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Владимир Ильич, проработать возможность внесения изменений в указ президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", предусмотрев механизм лишения почетного звания "Народный артист Российской Федерации", - сказано в тексте обращения. Отмечается, что лишать артистов званий предлагается за следующие правонарушения: пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и распространение информации о них среди несовершеннолетних, пропаганда педофилии, пропаганда экстремистской или нацистской символики, призывы к действиям против территориальной целостности России и дискредитация ВС РФ. "Деятели культуры, удостоенные высшего почетного звания, являются публичными лицами, в связи с чем должны иметь повышенную социальную и моральную ответственность перед обществом, не говоря о недопустимости совершения ими проступков, которые хоть и не имеют состава уголовного преступления, но не должны быть совместимы с их статусом", - также подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20240119/khamatova-1922425164.html
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир ильичев, владимир толстой, культура
Культура, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Ильичев, Владимир Толстой, Культура
Слуцкий попросил установить механизм лишения артистов званий

Слуцкий просит советника президента установить механизм лишения артистов званий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Леонид Слуцкий направил письмо советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому с просьбой проработать механизм лишения званий Народного артиста по ряду административных правонарушений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Владимир Ильич, проработать возможность внесения изменений в указ президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", предусмотрев механизм лишения почетного звания "Народный артист Российской Федерации", - сказано в тексте обращения.
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Отмечается, что лишать артистов званий предлагается за следующие правонарушения: пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и распространение информации о них среди несовершеннолетних, пропаганда педофилии, пропаганда экстремистской или нацистской символики, призывы к действиям против территориальной целостности России и дискредитация ВС РФ.
"Деятели культуры, удостоенные высшего почетного звания, являются публичными лицами, в связи с чем должны иметь повышенную социальную и моральную ответственность перед обществом, не говоря о недопустимости совершения ими проступков, которые хоть и не имеют состава уголовного преступления, но не должны быть совместимы с их статусом", - также подчеркивается в документе.
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КультураРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ИльичевВладимир ТолстойКультура
 
 
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