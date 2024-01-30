https://ria.ru/20240130/artisty-1924396835.html

Слуцкий попросил установить механизм лишения артистов званий

Слуцкий попросил установить механизм лишения артистов званий - РИА Новости, 30.01.2024

Слуцкий попросил установить механизм лишения артистов званий

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Леонид Слуцкий направил письмо советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому с просьбой проработать механизм лишения РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:15

2024-01-30T16:15

2024-01-30T16:15

культура

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир ильичев

владимир толстой

культура

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Леонид Слуцкий направил письмо советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому с просьбой проработать механизм лишения званий Народного артиста по ряду административных правонарушений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Владимир Ильич, проработать возможность внесения изменений в указ президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", предусмотрев механизм лишения почетного звания "Народный артист Российской Федерации", - сказано в тексте обращения. Отмечается, что лишать артистов званий предлагается за следующие правонарушения: пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и распространение информации о них среди несовершеннолетних, пропаганда педофилии, пропаганда экстремистской или нацистской символики, призывы к действиям против территориальной целостности России и дискредитация ВС РФ. "Деятели культуры, удостоенные высшего почетного звания, являются публичными лицами, в связи с чем должны иметь повышенную социальную и моральную ответственность перед обществом, не говоря о недопустимости совершения ими проступков, которые хоть и не имеют состава уголовного преступления, но не должны быть совместимы с их статусом", - также подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20240119/khamatova-1922425164.html

https://ria.ru/20240117/makarevich-1921891802.html

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Дарья Буймова

россия, леонид слуцкий (политик), владимир ильичев, владимир толстой, культура