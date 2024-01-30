https://ria.ru/20240130/arsenal-1924397480.html

Москва учитывает в планах ядерный арсенал натовской тройки, заявил Лавров

Москва учитывает в планах ядерный арсенал натовской тройки, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024

Москва учитывает в планах ядерный арсенал натовской тройки, заявил Лавров

Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, но в любом случае в своем планировании исходит из того, РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:17

2024-01-30T16:17

2024-01-30T16:17

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

великобритания

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, но в любом случае в своем планировании исходит из того, что рассматривает все ядерное оружие стран-членов НАТО - США, Британии и Франции - как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у России информация о планах США вернуть ядерное оружие в Великобританию. Он подчеркнул, что "с того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой, по сути дела врагом, мы рассматриваем все ядерное оружие стран-членов НАТО - США, Британии и Франции - как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации". "В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого... И соответственно выстраиваем свои планы по обеспечению надежной безопасности РФ. Может меняться конфигурация этого арсенала, но суть от этого не меняется. И уверяю вас, это в полной мере учитывается в нашем планировании", - заверил Лавров.

https://ria.ru/20240130/diplomatiya-1924363130.html

сша

великобритания

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, великобритания, сергей лавров, нато