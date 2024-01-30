https://ria.ru/20240130/arsenal-1924397480.html
Москва учитывает в планах ядерный арсенал натовской тройки, заявил Лавров
Москва учитывает в планах ядерный арсенал натовской тройки, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024
Москва учитывает в планах ядерный арсенал натовской тройки, заявил Лавров
Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, но в любом случае в своем планировании исходит из того, РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:17
2024-01-30T16:17
2024-01-30T16:17
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
великобритания
сергей лавров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, но в любом случае в своем планировании исходит из того, что рассматривает все ядерное оружие стран-членов НАТО - США, Британии и Франции - как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у России информация о планах США вернуть ядерное оружие в Великобританию. Он подчеркнул, что "с того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой, по сути дела врагом, мы рассматриваем все ядерное оружие стран-членов НАТО - США, Британии и Франции - как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации". "В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого... И соответственно выстраиваем свои планы по обеспечению надежной безопасности РФ. Может меняться конфигурация этого арсенала, но суть от этого не меняется. И уверяю вас, это в полной мере учитывается в нашем планировании", - заверил Лавров.
https://ria.ru/20240130/diplomatiya-1924363130.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, великобритания, сергей лавров, нато
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Великобритания, Сергей Лавров, НАТО
Москва учитывает в планах ядерный арсенал натовской тройки, заявил Лавров
Лавров: РФ рассматривает ядерное оружие США, Британии и Франции как один арсенал
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, но в любом случае в своем планировании исходит из того, что рассматривает все ядерное оружие стран-членов НАТО - США, Британии и Франции - как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у России информация о планах США вернуть ядерное оружие в Великобританию.
Он подчеркнул, что "с того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой, по сути дела врагом, мы рассматриваем все ядерное оружие стран-членов НАТО - США, Британии и Франции - как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации".
"В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого... И соответственно выстраиваем свои планы по обеспечению надежной безопасности РФ. Может меняться конфигурация этого арсенала, но суть от этого не меняется. И уверяю вас, это в полной мере учитывается в нашем планировании", - заверил Лавров.
Москва предостерегла Вашингтон от размещения ядерного оружия в Британии