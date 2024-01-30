https://ria.ru/20240130/arest-1924413028.html

Вышинский прокомментировал заочный арест сотрудника СБУ Просняка

Вышинский прокомментировал заочный арест сотрудника СБУ Просняка - РИА Новости, 30.01.2024

Вышинский прокомментировал заочный арест сотрудника СБУ Просняка

Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский, комментируя избрание меры пресечения начальнику СО ГУ Службы... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:14

2024-01-30T17:14

2024-01-30T17:14

украина

россия

киев

кирилл вышинский

служба безопасности украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский, комментируя избрание меры пресечения начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Андрею Просняку за незаконное привлечение его к уголовной ответственности, заявил РИА Новости, что это справедливое решение, и выразил благодарность СК РФ. Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Просняка за незаконное привлечение к уголовной ответственности журналиста Кирилла Вышинского, который на тот момент возглавлял портал "РИА Новости Украина". "Спасибо огромное сотрудникам Следственного комитета, которые довели то дело, которое они возбудили в тот момент, когда меня задержали на Украине. Я понимаю, что им это сделать было очень сложно, потому что они, по сути, не имели доступа ко всем документам… Я считаю, что это (избрание меры пресечения Просняку – ред.) справедливое решение, поскольку у украинской фемиды, по сути, ко мне претензий нет, она к моему делу интерес потеряла… Правовая сторона наш Следственный комитет волнует гораздо больше, чем украинскую прокуратуру, за это им огромное спасибо", - заявил Вышинский РИА Новости. Он также отметил, что украинская сторона потеряла интерес к этому делу несколько лет назад, и за все время там не прошло ни одного результативного заседания. "Это на контрасте с тем, что украинская прокуратура и суд потеряли давно интерес к моему делу. С момента моего освобождения и приезда в Россию в Украине не прошло ни одного результативного заседания", - добавил член СПЧ. В середине мая 2018 года Вышинский был задержан СБУ по обвинению в государственной измене. Вину он не признал. Его содержали под стражей до конца августа 2019 года, когда суд в Киеве освободил его под личное обязательство. Вскоре в рамках обмена журналиста доставили в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не снято.

https://ria.ru/20231128/sud-1912353330.html

https://ria.ru/20231102/ukraina-1907036059.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, кирилл вышинский, служба безопасности украины, происшествия