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Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов" - РИА Новости, 30.01.2024
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Шоубиз
 
11:47 30.01.2024 (обновлено: 12:49 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/arbenina-1924309245.html
Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов"
Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов" - РИА Новости, 30.01.2024
Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов"
РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:47
2024-01-30T12:49
шоубиз
диана арбенина
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в честь 30-летнего юбилея команды создала фильм-концерт, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.В основу ленты легла запись большого сольника, прошедшего в Москве в июле прошлого года. Концерт тогда посетило более 45 тысяч зрителей. &quot;Это был настоящий народный концерт. Мне удалось нивелировать стену между нами и публикой, и стать одним целым. Это самое главное. Для меня смысл живых выступлений именно во взаимодействии энергий сцены и зала&quot;, — поделилась Арбенина.Исполнительница призналась, что июльский концерт на стадионе "Спартак" был лучшим за всю 30-летнюю историю группы.&quot;Фильм, который вы будете смотреть, мы монтировали сами, без внешней помощи, и он сделан со смыслом и любовью в каждом кадре. Кайфового просмотра&quot;, — пожелала певица.Премьера фильма состоится онлайн 2 февраля.
https://ria.ru/20231127/nochnye_snaypery-1912097921.html
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диана арбенина, ночные снайперы, москва, технологии, знаменитости, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Москва, Технологии, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Кино и сериалы
Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов"

Певица Диана Арбенина к 30-летию группы "Ночные снайперы" выпустит фильм-концерт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в честь 30-летнего юбилея команды создала фильм-концерт, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
В основу ленты легла запись большого сольника, прошедшего в Москве в июле прошлого года. Концерт тогда посетило более 45 тысяч зрителей.
«

"Это был настоящий народный концерт. Мне удалось нивелировать стену между нами и публикой, и стать одним целым. Это самое главное. Для меня смысл живых выступлений именно во взаимодействии энергий сцены и зала", — поделилась Арбенина.

Исполнительница призналась, что июльский концерт на стадионе "Спартак" был лучшим за всю 30-летнюю историю группы.
«

"Фильм, который вы будете смотреть, мы монтировали сами, без внешней помощи, и он сделан со смыслом и любовью в каждом кадре. Кайфового просмотра", — пожелала певица.

Премьера фильма состоится онлайн 2 февраля.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыМоскваТехнологииЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаКино и сериалы
 
 
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