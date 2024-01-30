https://ria.ru/20240130/arbenina-1924309245.html

Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов"

Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов" - РИА Новости, 30.01.2024

Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов"

РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:47

2024-01-30T11:47

2024-01-30T12:49

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в честь 30-летнего юбилея команды создала фильм-концерт, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.В основу ленты легла запись большого сольника, прошедшего в Москве в июле прошлого года. Концерт тогда посетило более 45 тысяч зрителей. "Это был настоящий народный концерт. Мне удалось нивелировать стену между нами и публикой, и стать одним целым. Это самое главное. Для меня смысл живых выступлений именно во взаимодействии энергий сцены и зала", — поделилась Арбенина.Исполнительница призналась, что июльский концерт на стадионе "Спартак" был лучшим за всю 30-летнюю историю группы."Фильм, который вы будете смотреть, мы монтировали сами, без внешней помощи, и он сделан со смыслом и любовью в каждом кадре. Кайфового просмотра", — пожелала певица.Премьера фильма состоится онлайн 2 февраля.

https://ria.ru/20231127/nochnye_snaypery-1912097921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

диана арбенина, ночные снайперы, москва, технологии, знаменитости, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы