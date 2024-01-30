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Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов"
Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов" - РИА Новости, 30.01.2024
Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов"
РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:47
2024-01-30T11:47
2024-01-30T12:49
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в честь 30-летнего юбилея команды создала фильм-концерт, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.В основу ленты легла запись большого сольника, прошедшего в Москве в июле прошлого года. Концерт тогда посетило более 45 тысяч зрителей. "Это был настоящий народный концерт. Мне удалось нивелировать стену между нами и публикой, и стать одним целым. Это самое главное. Для меня смысл живых выступлений именно во взаимодействии энергий сцены и зала", — поделилась Арбенина.Исполнительница призналась, что июльский концерт на стадионе "Спартак" был лучшим за всю 30-летнюю историю группы."Фильм, который вы будете смотреть, мы монтировали сами, без внешней помощи, и он сделан со смыслом и любовью в каждом кадре. Кайфового просмотра", — пожелала певица.Премьера фильма состоится онлайн 2 февраля.
https://ria.ru/20231127/nochnye_snaypery-1912097921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диана арбенина, ночные снайперы, москва, технологии, знаменитости, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Москва, Технологии, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Кино и сериалы
Диана Арбенина создала фильм-концерт к юбилею "Ночных снайперов"
Певица Диана Арбенина к 30-летию группы "Ночные снайперы" выпустит фильм-концерт
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в честь 30-летнего юбилея команды создала фильм-концерт, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
В основу ленты легла запись большого сольника, прошедшего в Москве в июле прошлого года. Концерт тогда посетило более 45 тысяч зрителей.
«
"Это был настоящий народный концерт. Мне удалось нивелировать стену между нами и публикой, и стать одним целым. Это самое главное. Для меня смысл живых выступлений именно во взаимодействии энергий сцены и зала", — поделилась Арбенина.
Исполнительница призналась, что июльский концерт на стадионе "Спартак" был лучшим за всю 30-летнюю историю группы.
«
"Фильм, который вы будете смотреть, мы монтировали сами, без внешней помощи, и он сделан со смыслом и любовью в каждом кадре. Кайфового просмотра", — пожелала певица.
Премьера фильма состоится онлайн 2 февраля.
Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу