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На Алтае передали в суд дело водителя, из-за которого погибли туристы
На Алтае передали в суд дело водителя, из-за которого погибли туристы - РИА Новости, 30.01.2024
На Алтае передали в суд дело водителя, из-за которого погибли туристы
Водитель, из-за которого погибли двое туристов из Свердловской области, ехавших на Каракольские озера, передали в суд в Республике Алтай, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:37
2024-01-30T18:37
2024-01-30T18:37
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БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Водитель, из-за которого погибли двое туристов из Свердловской области, ехавших на Каракольские озера, передали в суд в Республике Алтай, сообщает СУСК РФ по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления)", – говорится в сообщении. Следствие установило, что в июле 2023 года обвиняемый, управляя незаконно переоборудованным грузовым автомобилем "ГАЗ-66 39511" с заменой кузова и увеличением количества посадочных мест, вез туристов из Свердловской области от села Чемал к Каракольским озерам. Группа состояла из 16 человек, десять из которых – несовершеннолетние. "При движении автомобиля водитель, не имея права управления транспортными средствами категории "D" или подкатегории "D1", не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в больнице", – отмечают в СУСК. Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц), уже рассматривается судом, добавили в ведомстве.
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новости - туризм, туризм, туристы, республика алтай, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Алтай, Происшествия
На Алтае передали в суд дело водителя, из-за которого погибли туристы
Дело водителя, из-за которого погибли туристы в Горном Алтае, передали в суд
БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Водитель, из-за которого погибли двое туристов из Свердловской области, ехавших на Каракольские озера, передали в суд в Республике Алтай, сообщает СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Новосибирска
, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления)", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что в июле 2023 года обвиняемый, управляя незаконно переоборудованным грузовым автомобилем "ГАЗ
-66 39511" с заменой кузова и увеличением количества посадочных мест, вез туристов из Свердловской области от села Чемал к Каракольским озерам. Группа состояла из 16 человек, десять из которых – несовершеннолетние.
"При движении автомобиля водитель, не имея права управления транспортными средствами категории "D" или подкатегории "D1", не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в больнице", – отмечают в СУСК.
Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц), уже рассматривается судом, добавили в ведомстве.
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