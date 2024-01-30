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Эксперт прокомментировал продажу алкоголя перед рейсами по России
Эксперт прокомментировал продажу алкоголя перед рейсами по России - РИА Новости, 30.01.2024
Эксперт прокомментировал продажу алкоголя перед рейсами по России
Разрешение на продажу алкоголя в аэропортах перед внутренними рейсами радикально не изменит ситуацию, но несет определенные риски, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:32
2024-01-30T15:32
2024-01-30T15:32
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Разрешение на продажу алкоголя в аэропортах перед внутренними рейсами радикально не изменит ситуацию, но несет определенные риски, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. "Строго говоря, радикального изменения ситуации не должно произойти. Человек, который себя не может контролировать, склонный к деструктивному поведению, может и без свободной продажи спиртного в аэропорту выпить перед полетом, например, еще в гостинице или дома. Но риски, очевидно, увеличатся", – сказал эксперт. Пантелеев считает, что нужно внимательнее следить за тем, в каком состоянии пассажиры проходят на посадку, как ведут себя на борту самолета. И, если статистика заметно ухудшится, принимать соответствующие решения.Ранее газета "Известия" сообщила, что в зонах внутренних вылетов аэропортов планируется временно, до 30 июня 2026 года, разрешить продажу алкоголя. Речь о торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания и выдачи багажа. Такой законопроект правительства Госдума рассмотрит в марте, говорится в статье.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэропорты, Законопроекты, "Авиапорт", Госдума РФ, Олег Пантелеев
Эксперт прокомментировал продажу алкоголя перед рейсами по России
Эксперт: продажа алкоголя перед рейсами по России повышает риски дебоширства
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Разрешение на продажу алкоголя в аэропортах перед внутренними рейсами радикально не изменит ситуацию, но несет определенные риски, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
"Строго говоря, радикального изменения ситуации не должно произойти. Человек, который себя не может контролировать, склонный к деструктивному поведению, может и без свободной продажи спиртного в аэропорту выпить перед полетом, например, еще в гостинице или дома. Но риски, очевидно, увеличатся", – сказал эксперт.
Пантелеев считает, что нужно внимательнее следить за тем, в каком состоянии пассажиры проходят на посадку, как ведут себя на борту самолета. И, если статистика заметно ухудшится, принимать соответствующие решения.
Ранее газета "Известия" сообщила
, что в зонах внутренних вылетов аэропортов планируется временно, до 30 июня 2026 года, разрешить продажу алкоголя. Речь о торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания и выдачи багажа. Такой законопроект правительства Госдума
рассмотрит в марте, говорится в статье.
В Таиланде хотят закрыть магазины Duty Free