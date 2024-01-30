https://ria.ru/20240130/akula-1924394036.html

В Сиднейской гавани акула напала на человека впервые за 15 лет

В Сиднейской гавани акула напала на человека впервые за 15 лет - РИА Новости, 30.01.2024

В Сиднейской гавани акула напала на человека впервые за 15 лет

Девушка получила серьезные травмы при нападении тупорылой акулы в Сиднейской гавани в Австралии, атака морского хищника на человека произошла там впервые за 15... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:05

2024-01-30T16:05

2024-01-30T16:05

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сидней

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Девушка получила серьезные травмы при нападении тупорылой акулы в Сиднейской гавани в Австралии, атака морского хищника на человека произошла там впервые за 15 лет, сообщил местный новостной телеканал 9News. По данным издания, инцидент произошел вечером в понедельник, акула напала на 29-летнюю Лорен О'Нил в гавани Элизабет-Бэй в пригороде восточного Сиднея в Австралии. Девушка получила "серьезные травмы правой ноги и потеряла много крови". Уточняется, что первую помощь пострадавшей оказала находящаяся рядом врач-ветеринар, которая наложила жгут для остановки кровотечения. После прибытия спасателей девушка была госпитализирована вертолетом в больницу Святого Винсента, сейчас она в стабильном состоянии. Как сообщает издание, городские власти призвали людей держаться подальше от гавани до дальнейшего уведомления. Это нападение акулы на человека стало первым зарегистрированным в Сиднее с 2009 года. Тогда в Сиднейской бухте, вблизи военно-морской базы, на водолаза австралийского ВМФ напала тупорылая акула. В результате мужчина получил серьезные ранения руки и бедра. Тупорылая акула, или акула-бык, считается одной из самых опасных для человека. Этот вид морских хищников может обитать в пресной воде и наиболее часто встречается в субтропических водах восточной части Тихого океана и в юго-западной части Индийского океана у южного побережья Австралии.

https://ria.ru/20231205/akula-1913774300.html

https://rsport.ria.ru/20231229/akula-1918957568.html

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в мире, австралия, сидней, тихий океан