Рейтинг@Mail.ru
В Сиднейской гавани акула напала на человека впервые за 15 лет - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/akula-1924394036.html
В Сиднейской гавани акула напала на человека впервые за 15 лет
В Сиднейской гавани акула напала на человека впервые за 15 лет - РИА Новости, 30.01.2024
В Сиднейской гавани акула напала на человека впервые за 15 лет
Девушка получила серьезные травмы при нападении тупорылой акулы в Сиднейской гавани в Австралии, атака морского хищника на человека произошла там впервые за 15... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:05
2024-01-30T16:05
в мире
австралия
сидней
тихий океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578068982_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_9ec8a3f22c82ec49b85e8945bb9f4568.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Девушка получила серьезные травмы при нападении тупорылой акулы в Сиднейской гавани в Австралии, атака морского хищника на человека произошла там впервые за 15 лет, сообщил местный новостной телеканал 9News. По данным издания, инцидент произошел вечером в понедельник, акула напала на 29-летнюю Лорен О'Нил в гавани Элизабет-Бэй в пригороде восточного Сиднея в Австралии. Девушка получила "серьезные травмы правой ноги и потеряла много крови". Уточняется, что первую помощь пострадавшей оказала находящаяся рядом врач-ветеринар, которая наложила жгут для остановки кровотечения. После прибытия спасателей девушка была госпитализирована вертолетом в больницу Святого Винсента, сейчас она в стабильном состоянии. Как сообщает издание, городские власти призвали людей держаться подальше от гавани до дальнейшего уведомления. Это нападение акулы на человека стало первым зарегистрированным в Сиднее с 2009 года. Тогда в Сиднейской бухте, вблизи военно-морской базы, на водолаза австралийского ВМФ напала тупорылая акула. В результате мужчина получил серьезные ранения руки и бедра. Тупорылая акула, или акула-бык, считается одной из самых опасных для человека. Этот вид морских хищников может обитать в пресной воде и наиболее часто встречается в субтропических водах восточной части Тихого океана и в юго-западной части Индийского океана у южного побережья Австралии.
https://ria.ru/20231205/akula-1913774300.html
https://rsport.ria.ru/20231229/akula-1918957568.html
австралия
сидней
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578068982_51:0:2500:1837_1920x0_80_0_0_8dc303f2dba7760a6eff5c6232218711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, сидней, тихий океан
В мире, Австралия, Сидней, Тихий океан
В Сиднейской гавани акула напала на человека впервые за 15 лет

Тупорылая акула впервые за 15 лет напала на человека в Сиднейской гавани

CC BY-SA 4.0 / Albert Kok / Бычья (тупорылая) акула
Бычья (тупорылая) акула - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Albert Kok /
Бычья (тупорылая) акула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Девушка получила серьезные травмы при нападении тупорылой акулы в Сиднейской гавани в Австралии, атака морского хищника на человека произошла там впервые за 15 лет, сообщил местный новостной телеканал 9News.
По данным издания, инцидент произошел вечером в понедельник, акула напала на 29-летнюю Лорен О'Нил в гавани Элизабет-Бэй в пригороде восточного Сиднея в Австралии. Девушка получила "серьезные травмы правой ноги и потеряла много крови".
Рифовая акула - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
СМИ: на Багамах в результате нападения акулы погибла американская туристка
5 декабря 2023, 00:35
Уточняется, что первую помощь пострадавшей оказала находящаяся рядом врач-ветеринар, которая наложила жгут для остановки кровотечения. После прибытия спасателей девушка была госпитализирована вертолетом в больницу Святого Винсента, сейчас она в стабильном состоянии.
Как сообщает издание, городские власти призвали людей держаться подальше от гавани до дальнейшего уведомления.
Это нападение акулы на человека стало первым зарегистрированным в Сиднее с 2009 года. Тогда в Сиднейской бухте, вблизи военно-морской базы, на водолаза австралийского ВМФ напала тупорылая акула. В результате мужчина получил серьезные ранения руки и бедра.
Тупорылая акула, или акула-бык, считается одной из самых опасных для человека. Этот вид морских хищников может обитать в пресной воде и наиболее часто встречается в субтропических водах восточной части Тихого океана и в юго-западной части Индийского океана у южного побережья Австралии.
Серфер в бухте Ахлестышева на острове Русском - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Австралии серфер погиб после нападения акулы
29 декабря 2023, 13:47
 
В миреАвстралияСиднейТихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала