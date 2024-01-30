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ЕК: механизма передачи Киеву доходов от российских активов пока нет

ЕК: механизма передачи Киеву доходов от российских активов пока нет - РИА Новости, 30.01.2024

ЕК: механизма передачи Киеву доходов от российских активов пока нет

ЕС пока не разработал механизм передачи доходов от замороженных активов РФ Украине, никакого графика нет, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:56

2024-01-30T14:56

2024-01-30T15:11

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. ЕС пока не разработал механизм передачи доходов от замороженных активов РФ Украине, никакого графика нет, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.В понедельник постоянные представители стран-членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС, которое заключается в накапливании чрезвычайных доходов от активов на специальных счетах в ожидании разработки механизма их использования в интересах Украины."Мы приветствуем достижение государствами-членами ЕС принципиального соглашения по этому предложению, это важный шаг. Цель этого предложения заключается в том, чтобы чрезвычайные доходы от активов ЦБ РФ были сохранены на данном этапе, а конечная цель - использовать эти доходы для Украины. ЕК и вице-президент готовы подготовить следующий шаг как можно скорее", - заявил Виганд на брифинге в Брюсселе.Как пояснял ранее высокопоставленный европейский представитель, ЕК предлагала хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.Европейский центральный банк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

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Наталья Макарова

экономика, киев, россия, еврокомиссия, евросоюз, украина, кристиан виганд, александр де кроо, антон силуанов, брюссель, центральный банк рф (цб рф)