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Абрамович выиграл суд против израильского банка, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
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22:45 30.01.2024 (обновлено: 23:16 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/abramovich-1924468991.html
Абрамович выиграл суд против израильского банка, сообщили СМИ
Абрамович выиграл суд против израильского банка, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
Абрамович выиграл суд против израильского банка, сообщили СМИ
Бизнесмен Роман Абрамович одержал победу в окружном суде Тель-Авива по делу против банка "Мизрахи Тфахот", который под предлогом санкций ЕС против него... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:45
2024-01-30T23:16
в мире
израиль
тель-авив
великобритания
роман абрамович
евросоюз
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович одержал победу в окружном суде Тель-Авива по делу против банка "Мизрахи Тфахот", который под предлогом санкций ЕС против него отказывался перевести пожертвование израильской волонтерской организации, сообщило экономическое издание Globes. По информации СМИ, вопреки позиции юридического советника правительства Израиля Гали Бахарав-Миары, судья окружного суда обязала банк перевести пожертвование Абрамовича в размере восьми миллионов шекелей (2,2 миллиона долларов) на счет волонтерской организации ЗАКА, которая занимается сбором останков и опознанием жертв терактов и катастроф. Globes отмечает, что решение суда вступит в силу через 72 часа, так как представители "Мизрахи Тфахот" объявили о планах подать апелляцию. В конце декабря издание сообщало, что банк "Мизрахи Тфахот" заблокировал перевод пожертвования Абрамовича на счет организации ЗАКА, объяснив это тем, что активы бизнесмена находятся под санкциями, объявленными Евросоюзом и Великобританией. При этом отмечалось, что Тель-Авив не вводил ограничений против Абрамовича или кого-либо из российских предпринимателей, попавших под санкции Запада. В ответ Абрамович и адвокаты ЗАКА подали иск против "Мизрахи Тфахот". В исковом заявлении отдельно подчеркивалось, что Абрамович, будучи гражданином Израиля, открыл счет в этом банке много лет назад, и деньги, которые он хотел пожертвовать ЗАКА, были давно на этом счету.
https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html
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в мире, израиль, тель-авив, великобритания, роман абрамович, евросоюз
В мире, Израиль, Тель-Авив, Великобритания, Роман Абрамович, Евросоюз
Абрамович выиграл суд против израильского банка, сообщили СМИ

Globes: суд Тель-Авива обязал банк перевести пожертвование Абрамовича волонтерам

© POOL | Перейти в медиабанкРоман Абрамович
Роман Абрамович
© POOL
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Роман Абрамович. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович одержал победу в окружном суде Тель-Авива по делу против банка "Мизрахи Тфахот", который под предлогом санкций ЕС против него отказывался перевести пожертвование израильской волонтерской организации, сообщило экономическое издание Globes.
По информации СМИ, вопреки позиции юридического советника правительства Израиля Гали Бахарав-Миары, судья окружного суда обязала банк перевести пожертвование Абрамовича в размере восьми миллионов шекелей (2,2 миллиона долларов) на счет волонтерской организации ЗАКА, которая занимается сбором останков и опознанием жертв терактов и катастроф.
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Globes отмечает, что решение суда вступит в силу через 72 часа, так как представители "Мизрахи Тфахот" объявили о планах подать апелляцию.
В конце декабря издание сообщало, что банк "Мизрахи Тфахот" заблокировал перевод пожертвования Абрамовича на счет организации ЗАКА, объяснив это тем, что активы бизнесмена находятся под санкциями, объявленными Евросоюзом и Великобританией. При этом отмечалось, что Тель-Авив не вводил ограничений против Абрамовича или кого-либо из российских предпринимателей, попавших под санкции Запада.
В ответ Абрамович и адвокаты ЗАКА подали иск против "Мизрахи Тфахот". В исковом заявлении отдельно подчеркивалось, что Абрамович, будучи гражданином Израиля, открыл счет в этом банке много лет назад, и деньги, которые он хотел пожертвовать ЗАКА, были давно на этом счету.
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В миреИзраильТель-АвивВеликобританияРоман АбрамовичЕвросоюз
 
 
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