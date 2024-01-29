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Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении - РИА Новости, 29.01.2024
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22:11 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/zelenskiy-1924241560.html
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении - РИА Новости, 29.01.2024
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул об ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:11
2024-01-29T22:11
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул об ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что утром в понедельник провел селекторное совещание, где заслушал доклады по всем направлениям государственной работы, проинформировал, что заслушал доклады военных и разведки о ситуации на фронте, при этом он ни слова не сказал о возможной отставке Залужного или каких-то кадровых решениях по этому поводу в силовом блоке страны. В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" ранее опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924240374.html
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владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, валерий залужный
Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении

Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении к народу

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул об ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.
Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что утром в понедельник провел селекторное совещание, где заслушал доклады по всем направлениям государственной работы, проинформировал, что заслушал доклады военных и разведки о ситуации на фронте, при этом он ни слова не сказал о возможной отставке Залужного или каких-то кадровых решениях по этому поводу в силовом блоке страны.
В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" ранее опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Владимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВалерий Залужный
 
 
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