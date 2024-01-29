https://ria.ru/20240129/zelenskiy-1924241560.html
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении - РИА Новости, 29.01.2024
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул об ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:11
2024-01-29T22:11
2024-01-29T22:11
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
валерий залужный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул об ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что утром в понедельник провел селекторное совещание, где заслушал доклады по всем направлениям государственной работы, проинформировал, что заслушал доклады военных и разведки о ситуации на фронте, при этом он ни слова не сказал о возможной отставке Залужного или каких-то кадровых решениях по этому поводу в силовом блоке страны. В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" ранее опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924240374.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5066322302a7b48fccb52aa6ab6f4d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, валерий залужный
Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении
Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении к народу
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул об ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко
со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.
Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что утром в понедельник провел селекторное совещание, где заслушал доклады по всем направлениям государственной работы, проинформировал, что заслушал доклады военных и разведки о ситуации на фронте, при этом он ни слова не сказал о возможной отставке Залужного или каких-то кадровых решениях по этому поводу в силовом блоке страны.
В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" ранее опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.
"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного