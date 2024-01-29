https://ria.ru/20240129/zelenskiy-1924241560.html

Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении

Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении - РИА Новости, 29.01.2024

Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул об ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T22:11

2024-01-29T22:11

2024-01-29T22:11

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

валерий залужный

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул об ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что утром в понедельник провел селекторное совещание, где заслушал доклады по всем направлениям государственной работы, проинформировал, что заслушал доклады военных и разведки о ситуации на фронте, при этом он ни слова не сказал о возможной отставке Залужного или каких-то кадровых решениях по этому поводу в силовом блоке страны. В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" ранее опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.

https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924240374.html

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владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, валерий залужный