https://ria.ru/20240129/zayavki-1924114309.html

Прием заявок на возврат затрат на сертификацию в АПК начинается 1 февраля

Прием заявок на возврат затрат на сертификацию в АПК начинается 1 февраля - РИА Новости, 29.01.2024

Прием заявок на возврат затрат на сертификацию в АПК начинается 1 февраля

Первый прием заявок на участие в программе государственной поддержки, направленной на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:00

2024-01-29T13:00

2024-01-29T13:00

экономика

россия

экспоцентр

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первый прием заявок на участие в программе государственной поддержки, направленной на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, открывается 1 февраля, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Процесс подачи заявок будет проходить через цифровую платформу "Мой экспорт"."Программа поддержки нацелена на снижение затрат производителей на сертификацию своей продукции для внешних рынков. Государственная мера поддержки позволяет возместить от 50 до 90% расходов, понесенных на сертификацию продукции, сертификация и поставка которой осуществлялась не ранее чем за год до дня подачи заявки. При этом стоимость экспортированной продукции должна превышать размер запрашиваемой поддержки не менее чем в пять раз", - говорится в сообщении."Программа - значительный шаг в поддержке отечественных производителей, стремящихся расширить свое присутствие на глобальном аграрном рынке. Она способствует укреплению экспортного потенциала российской агропромышленной продукции. Эта мера поддержки является одной из самых популярных на платформе "Мой экспорт". Так, за 2023 год было поддержано более ста уникальных экспортеров, а объем поддержанного экспорта превысил 414 миллиардов рублей", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Поддержка предназначена для покрытия затрат на оценку соответствия продукции АПК международным стандартам, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные процедуры, транспортировку, хранение и утилизацию образцов для испытаний, добровольную сертификацию, включая получение сертификатов "халяль" и "кошер". Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, включая масложировую отрасль, зерновые, рыбу и морепродукты, мясную и молочную продукцию, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности. Перечень утвержден Минсельхозом России.Право на получение поддержки имеют юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации, независимо от их организационно-правовой формы. Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие правилам предоставления господдержки, включая договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов, скан-копии внешнеторговых контрактов, акты выполненных работ и платежные поручения.Отбор заявок будет проводиться Минсельхозом России до 29 февраля 2024 года (включительно). Эта мера поддержки станет важным стимулом для роста экспортного потенциала российского АПК и укрепления его позиций на глобальном аграрном рынке.При возникновении дополнительных вопросов по поддержке просим обращаться к экспертам Мария Широких: +7 (495) 937-47-47 (доб. 2237), Почта и Ольга Дюкарева: +7 (495) 937-47-47 (доб. 1286); Почта.

https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, экспоцентр, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)