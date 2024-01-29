https://ria.ru/20240129/zakon-1924117684.html
Закон о конфискации имущества за фейки об армии могут принять 1 февраля
Закон о конфискации имущества за фейки об армии могут принять 1 февраля - РИА Новости, 29.01.2024
Закон о конфискации имущества за фейки об армии могут принять 1 февраля
Госдума может принять в третьем чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:10
2024-01-29T13:10
2024-01-29T13:10
госдума рф
россия
общество
павел крашенинников
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Госдума может принять в третьем чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений, уже в четверг, 1 февраля, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Крашенинников на заседании комитета сказал, что комитет будет предлагать рассмотреть проект во втором чтении на пленарном заседании 31 января, и в третьем - 1 февраля, если депутаты его поддержат во втором. "Думаю, можно будет принять в третьем чтении, если поддержат во втором", - отметил Крашенинников. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений, комитет рекомендовал принять его во втором чтении в понедельник. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. Помимо конфискации имущества законопроектом предусматривается возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности России.
https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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госдума рф, россия, общество, павел крашенинников
Госдума РФ, Россия, Общество, Павел Крашенинников
Закон о конфискации имущества за фейки об армии могут принять 1 февраля
Госдума может принять закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ 1 февраля
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Госдума может принять в третьем чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений, уже в четверг, 1 февраля, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Крашенинников на заседании комитета сказал, что комитет будет предлагать рассмотреть проект во втором чтении на пленарном заседании 31 января, и в третьем - 1 февраля, если депутаты его поддержат во втором.
"Думаю, можно будет принять в третьем чтении, если поддержат во втором", - отметил Крашенинников.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений, комитет рекомендовал принять его во втором чтении в понедельник. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
Помимо конфискации имущества законопроектом предусматривается возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности России.
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии