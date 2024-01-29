https://ria.ru/20240129/zakarpate-1924222983.html

Киев и Будапешт договорились создать комиссию по правам венгров Закарпатья

Киев и Будапешт договорились создать комиссию по правам венгров Закарпатья - РИА Новости, 29.01.2024

Киев и Будапешт договорились создать комиссию по правам венгров Закарпатья

Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье можно решить, и через 10 РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:44

2024-01-29T19:44

2024-01-29T19:44

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

дмитрий кулеба

закарпатская область

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран, заявил в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Мы попросили венгерскую сторону, чтобы они дали нам полный список вопросов, касающихся прав венгерского меньшинства. Мы получили этот список и обсудили, что... создадим комиссию, у которой будет одна простая задача: через 10 дней представить перед обоими правительствами конкретное понимание того, что и как из этого списка можно решить", - сказал Кулеба на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети. Глава украинского МИД утверждает, что вопрос с правами венгерского национального меньшинства "по сути уже решен". Глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20240128/pertenzii-1924000354.html

https://ria.ru/20240128/krakh-1923949006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, дмитрий кулеба, закарпатская область