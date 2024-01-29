https://ria.ru/20240129/zaderzhanie-1924050797.html

В Благовещенске задержали подростка, сообщившего о "минировании" школ

В Благовещенске задержали подростка, сообщившего о "минировании" школ - РИА Новости, 29.01.2024

В Благовещенске задержали подростка, сообщившего о "минировании" школ

Полиция задержала 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы о якобы заложенных в школах Благовещенска взрывных устройствах, информация оказалась... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T04:47

2024-01-29T04:47

2024-01-29T04:47

благовещенск

происшествия

россия

амурская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. Полиция задержала 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы о якобы заложенных в школах Благовещенска взрывных устройствах, информация оказалась ложной, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Амурской области. "26 января на единый номер пожарной службы 101 от неизвестного гражданина поступило сообщение об угрозе взрыва школ Благовещенска. Заинтересованными ведомствами осуществлена проверка информации. Предметов, представляющих опасность, в образовательных учреждениях не обнаружено", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ установили личность сообщавшего о "минировании". Выяснилось, что это подросток, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он сознался, что совершил преступление из хулиганских побуждений. "Следственным управлением МУ МВД России "Благовещенское" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Молодой человек допрошен в качестве подозреваемого", - уточнили в ведомстве. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет. Также на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и ущерб от подобного рода сообщений. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20240125/minirovanie-1923452410.html

благовещенск

россия

амурская область

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благовещенск, происшествия, россия, амурская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)