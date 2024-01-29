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Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно

Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно - РИА Новости, 29.01.2024

Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в том, что избирательные кампании в его стране и в России пройдут спокойно. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:16

2024-01-29T16:16

2024-01-29T16:16

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александр лукашенко

выборы президента россии — 2024

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в том, что избирательные кампании в его стране и в России пройдут спокойно. "Наше заседание проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Президент Белоруссии напомнил, что впервые в истории Белоруссии 25 февраля состоится единый день голосования. "По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. В этот день будут избраны депутаты парламента, местных советов … И 17 марта пройдут президентские выборы в России", - напомнил Лукашенко.

https://ria.ru/20240125/lukashenko-1923395238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко