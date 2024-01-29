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Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно - РИА Новости, 29.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:16 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/vybory-1924173383.html
Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно
Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно - РИА Новости, 29.01.2024
Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в том, что избирательные кампании в его стране и в России пройдут спокойно. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:16
2024-01-29T16:16
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
выборы президента россии — 2024
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в том, что избирательные кампании в его стране и в России пройдут спокойно. "Наше заседание проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Президент Белоруссии напомнил, что впервые в истории Белоруссии 25 февраля состоится единый день голосования. "По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. В этот день будут избраны депутаты парламента, местных советов … И 17 марта пройдут президентские выборы в России", - напомнил Лукашенко.
https://ria.ru/20240125/lukashenko-1923395238.html
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Выборы президента России — 2024
Лукашенко уверен, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно

Лукашенко: Россия и Белоруссия спокойно подойдут к выборам и проведут их

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в том, что избирательные кампании в его стране и в России пройдут спокойно.
"Наше заседание проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Президент Белоруссии напомнил, что впервые в истории Белоруссии 25 февраля состоится единый день голосования. "По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. В этот день будут избраны депутаты парламента, местных советов … И 17 марта пройдут президентские выборы в России", - напомнил Лукашенко.
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Выборы президента России — 2024В миреБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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