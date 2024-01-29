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Досрочное голосование во II туре выборов главы Финляндии начнется в среду - РИА Новости, 29.01.2024
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14:36 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/vybory-1924140240.html
Досрочное голосование во II туре выборов главы Финляндии начнется в среду
Досрочное голосование во II туре выборов главы Финляндии начнется в среду - РИА Новости, 29.01.2024
Досрочное голосование во II туре выборов главы Финляндии начнется в среду
Досрочное голосование во втором туре президентских выборов в Финляндии начнется в среду, 31 января, следует из информации, представленной на сайте министерства... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:36
2024-01-29T14:36
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре президентских выборов в Финляндии начнется в среду, 31 января, следует из информации, представленной на сайте министерства юстиции. Досрочное голосование во втором туре выборов президента начинается 31 января и продлится до 6 февраля в Финляндии и до 3 февраля за рубежом. Основной день голосования во втором туре — 11 февраля. Министерство юстиции представит официальный результат не позднее 14 февраля. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. За Стубба отдали свой голос 27,2% избирателей, за Хаависто — 25,8%, свидетельствуют предварительные данные минюста после подсчета 100% голосов. Явка на досрочном голосовании в первом туре составила около 44%, в день выборов 28 января — 74,9%. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
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в мире, финляндия, александр стубб, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Александр Стубб, Пекка Хаависто
Досрочное голосование во II туре выборов главы Финляндии начнется в среду

Досрочное голосование во II туре выборов президента Финляндии начнется 31 января

© AP Photo / Sergei GritsЛюди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии
Люди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Люди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре президентских выборов в Финляндии начнется в среду, 31 января, следует из информации, представленной на сайте министерства юстиции.
Досрочное голосование во втором туре выборов президента начинается 31 января и продлится до 6 февраля в Финляндии и до 3 февраля за рубежом.
Основной день голосования во втором туре — 11 февраля. Министерство юстиции представит официальный результат не позднее 14 февраля.
Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. За Стубба отдали свой голос 27,2% избирателей, за Хаависто — 25,8%, свидетельствуют предварительные данные минюста после подсчета 100% голосов.
Явка на досрочном голосовании в первом туре составила около 44%, в день выборов 28 января — 74,9%.
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
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В миреФинляндияАлександр СтуббПекка Хаависто
 
 
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