https://ria.ru/20240129/vsu-1924089231.html

Зеленский похвастался численностью ВСУ

Зеленский похвастался численностью ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024

Зеленский похвастался численностью ВСУ

В украинских Вооруженных силах служат 880 тысяч человек, утверждает президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:21

2024-01-29T11:21

2024-01-29T15:17

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В украинских Вооруженных силах служат 880 тысяч человек, утверждает президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD."У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже, может, больше немного. Сказать точно цифру не могу", — заявил он.В декабре прошлого года Владимир Зеленский заявил, что численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тысяч человек.В то же время как на самой Украине, так и на Западе постоянно звучат сообщения о критической нехватке личного состава. Так, газета The New York Times сообщала, что у армии серьезные проблемы с этим. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями, потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.

https://ria.ru/20240129/bmp-1924080339.html

https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924066341.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ard