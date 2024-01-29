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На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 29.01.2024
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Наука
 
10:02 29.01.2024 (обновлено: 16:25 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/vspyshka-1924072371.html
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 29.01.2024
На Солнце произошла мощная вспышка
Вспышка высокого балла М6.7 произошла на Солнце около 8:00 мск, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:02
2024-01-29T16:25
наука
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вспышка высокого балла М6.7 произошла на Солнце около 8:00 мск, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.Согласно представленному на сайте графику, утром 29 января произошла сильная вспышка на Солнце балла М6.7. Она продлилась с 6:54 мск до 8:15 мск, достигнув максимума в 7:38 мск.При этом магнитная буря пока не прогнозируется. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Но если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце — Земля, она не оказывает влияния на планету.Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствуют о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине 2024-го, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год.Крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце зафиксировали в новогоднюю ночь, 1 января 2024-го, ей присвоили балл X5.0.
https://ria.ru/20230605/solntse-1875716027.html
https://ria.ru/20240129/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце утром 29 января произошла мощная вспышка высокого класса М6.7

© NASA/SDOИзображение поверхности Солнца
Изображение поверхности Солнца
© NASA/SDO
Изображение поверхности Солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вспышка высокого балла М6.7 произошла на Солнце около 8:00 мск, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Согласно представленному на сайте графику, утром 29 января произошла сильная вспышка на Солнце балла М6.7. Она продлилась с 6:54 мск до 8:15 мск, достигнув максимума в 7:38 мск.
При этом магнитная буря пока не прогнозируется. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Но если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце — Земля, она не оказывает влияния на планету.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
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Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствуют о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине 2024-го, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год.
Крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце зафиксировали в новогоднюю ночь, 1 января 2024-го, ей присвоили балл X5.0.
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