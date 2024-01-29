https://ria.ru/20240129/vspyshka-1924072371.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 29.01.2024

На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка высокого балла М6.7 произошла на Солнце около 8:00 мск, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:02

2024-01-29T10:02

2024-01-29T16:25

наука

земля

российская академия наук

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вспышка высокого балла М6.7 произошла на Солнце около 8:00 мск, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.Согласно представленному на сайте графику, утром 29 января произошла сильная вспышка на Солнце балла М6.7. Она продлилась с 6:54 мск до 8:15 мск, достигнув максимума в 7:38 мск.При этом магнитная буря пока не прогнозируется. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Но если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце — Земля, она не оказывает влияния на планету.Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствуют о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине 2024-го, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год.Крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце зафиксировали в новогоднюю ночь, 1 января 2024-го, ей присвоили балл X5.0.

https://ria.ru/20230605/solntse-1875716027.html

https://ria.ru/20240129/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, российская академия наук, космос - риа наука