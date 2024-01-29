США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН
США не выдали визу главе делегации РФ на сессию по разработке конвенции ООН
Флаг США . Архивное фото
ООН, 29 янв – РИА Новости. США не выдали визу главе делегации РФ для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, заявил на заседании комитета главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Андрей Акульчев.
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"Хотел бы зачитать выступление главы российской делегации на сессии спецкомитета ООН, а также спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление", - сказал Акульчев.
Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова. По словам главы делегации, работа спецкомитета ГА ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий преступных целях близится к завершению. Ее итоги Москва считает противоречивыми. По словам Люкманова, мандат специального комитета выполнен частично.
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"Прежде всего отмечаем отсутствие реакции со стороны Секретариата к нашим просьбам решить вопрос об обеспечении полноценного участия российской делегации в переговорах. Речь о неспособности или нежелании прекратить саботаж США и Австрии, которые отказывают в выдаче виз нашим дипломатам, экспертам из ведомств или предельно затягивают их рассмотрение. Под ударом оказался один из главных вдохновителей будущего договора - замглавы российской делегации Эрнест Чернухин", - говорится в заявлении Люкманова.
На заключительной сессии, как указала дипломат, РФ столкнулась с еще одним ограничением в виде неспособности Секретариата спецкомитета организовать гибридный формат переговоров.
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"Такая позиция наряду с показным стремлением привлекать к многосторонней работе неправительственные субъекты вызывает у нас сомнения в настрое Секретариата обеспечивать межгосударственный характер переговоров", - отметил он.
Спецкомитет по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях был учрежден по инициативе России, чтобы создать под эгидой ООН международно-правовой инструмент по борьбе с информационной преступностью, сообщал ранее МИД РФ.
В соответствии со своим мандатом спецкомитет должен представить проект международного договора Генассамблее ООН в 2024 году.