Рейтинг@Mail.ru
США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 29.01.2024 (обновлено: 20:38 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/viza-1924225592.html
США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН
США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН - РИА Новости, 29.01.2024
США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН
США не выдали визу главе делегации РФ для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:09
2024-01-29T20:38
сша
оон
россия
генеральная ассамблея оон
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589105173_0:243:3076:1973_1920x0_80_0_0_a6466e264fe6fdbb786192dc81c1d411.jpg
ООН, 29 янв – РИА Новости. США не выдали визу главе делегации РФ для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, заявил на заседании комитета главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Андрей Акульчев."Хотел бы зачитать выступление главы российской делегации на сессии спецкомитета ООН, а также спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление", - сказал Акульчев.Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова. По словам главы делегации, работа спецкомитета ГА ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий преступных целях близится к завершению. Ее итоги Москва считает противоречивыми. По словам Люкманова, мандат специального комитета выполнен частично."Прежде всего отмечаем отсутствие реакции со стороны Секретариата к нашим просьбам решить вопрос об обеспечении полноценного участия российской делегации в переговорах. Речь о неспособности или нежелании прекратить саботаж США и Австрии, которые отказывают в выдаче виз нашим дипломатам, экспертам из ведомств или предельно затягивают их рассмотрение. Под ударом оказался один из главных вдохновителей будущего договора - замглавы российской делегации Эрнест Чернухин", - говорится в заявлении Люкманова.На заключительной сессии, как указала дипломат, РФ столкнулась с еще одним ограничением в виде неспособности Секретариата спецкомитета организовать гибридный формат переговоров."Такая позиция наряду с показным стремлением привлекать к многосторонней работе неправительственные субъекты вызывает у нас сомнения в настрое Секретариата обеспечивать межгосударственный характер переговоров", - отметил он.Спецкомитет по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях был учрежден по инициативе России, чтобы создать под эгидой ООН международно-правовой инструмент по борьбе с информационной преступностью, сообщал ранее МИД РФ.В соответствии со своим мандатом спецкомитет должен представить проект международного договора Генассамблее ООН в 2024 году.
https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924193722.html
https://ria.ru/20240127/ravvin-1923788756.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589105173_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_cb638310f0210cc3d67b7f57c1dba7a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, оон, россия, генеральная ассамблея оон, москва
США, ООН, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, Москва
США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН

США не выдали визу главе делегации РФ на сессию по разработке конвенции ООН

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 янв – РИА Новости. США не выдали визу главе делегации РФ для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, заявил на заседании комитета главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Андрей Акульчев.
«
"Хотел бы зачитать выступление главы российской делегации на сессии спецкомитета ООН, а также спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление", - сказал Акульчев.
Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова. По словам главы делегации, работа спецкомитета ГА ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий преступных целях близится к завершению. Ее итоги Москва считает противоречивыми. По словам Люкманова, мандат специального комитета выполнен частично.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В СФ рассказали, как долго страны ЕС будут продлевать санкции против России
Вчера, 17:34
«
"Прежде всего отмечаем отсутствие реакции со стороны Секретариата к нашим просьбам решить вопрос об обеспечении полноценного участия российской делегации в переговорах. Речь о неспособности или нежелании прекратить саботаж США и Австрии, которые отказывают в выдаче виз нашим дипломатам, экспертам из ведомств или предельно затягивают их рассмотрение. Под ударом оказался один из главных вдохновителей будущего договора - замглавы российской делегации Эрнест Чернухин", - говорится в заявлении Люкманова.
На заключительной сессии, как указала дипломат, РФ столкнулась с еще одним ограничением в виде неспособности Секретариата спецкомитета организовать гибридный формат переговоров.
«
"Такая позиция наряду с показным стремлением привлекать к многосторонней работе неправительственные субъекты вызывает у нас сомнения в настрое Секретариата обеспечивать межгосударственный характер переговоров", - отметил он.
Спецкомитет по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях был учрежден по инициативе России, чтобы создать под эгидой ООН международно-правовой инструмент по борьбе с информационной преступностью, сообщал ранее МИД РФ.
В соответствии со своим мандатом спецкомитет должен представить проект международного договора Генассамблее ООН в 2024 году.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Главный раввин России счел "неправильным" иск в ООН о геноциде в Газе
27 января, 00:37
 
СШАООНРоссияГенеральная Ассамблея ООНМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала