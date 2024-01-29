Рейтинг@Mail.ru
В Горном Алтае на берегу Телецкого озера распустилась верба - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:03 29.01.2024 (обновлено: 16:41 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/verba-1924148748.html
В Горном Алтае на берегу Телецкого озера распустилась верба
В Горном Алтае на берегу Телецкого озера распустилась верба - РИА Новости, 29.01.2024
В Горном Алтае на берегу Телецкого озера распустилась верба
Верба распустилась в Республике Алтай, на берегу Телецкого озера, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:03
2024-01-29T16:41
хорошие новости
горный алтай
республика алтай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924147984_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f4dc4823b7950eb111ce568dcb09f4aa.jpg
БАРНАУЛ, 29 янв — РИА Новости. Верба распустилась в Республике Алтай, на берегу Телецкого озера, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.&quot;В Алтайском заповеднике, на побережье Телецкого озера, в конце января распустилась верба. Обычно такое явление происходит ближе к середине календарной весны&quot;, — говорится в заявлении.По мнению местных жителей, верба могла распуститься из-за теплой зимы, так как в отдельные дни температура доходила до плюс трех-пяти градусов.Отмечается, что раньше это считалось добрым знаком и предвещало хороший урожай.
https://ria.ru/20240123/ozero-1923070434.html
горный алтай
республика алтай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924147984_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_62fe00eaf83edc77099536125d112d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горный алтай, республика алтай, россия
Хорошие новости, Горный Алтай, Республика Алтай, Россия
В Горном Алтае на берегу Телецкого озера распустилась верба

В Горном Алтае на берегу Телецкого озера посреди зимы распустилась верба

© Фото : Александр Лотов/ВКонтактеРаспустившаяся посреди зимы верба на берегу Телецкого озера, Республика Алтай
Распустившаяся посреди зимы верба на берегу Телецкого озера, Республика Алтай - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Александр Лотов/ВКонтакте
Распустившаяся посреди зимы верба на берегу Телецкого озера, Республика Алтай
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 янв — РИА Новости. Верба распустилась в Республике Алтай, на берегу Телецкого озера, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.
«

"В Алтайском заповеднике, на побережье Телецкого озера, в конце января распустилась верба. Обычно такое явление происходит ближе к середине календарной весны", — говорится в заявлении.

© Фото : Александр Лотов/ВКонтактеРаспустившаяся посреди зимы верба на берегу Телецкого озера, Республика Алтай
Верба на берегу Телецкого озера, распустившаяся в Республике Алтай посреди зимы - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Александр Лотов/ВКонтакте
Распустившаяся посреди зимы верба на берегу Телецкого озера, Республика Алтай
По мнению местных жителей, верба могла распуститься из-за теплой зимы, так как в отдельные дни температура доходила до плюс трех-пяти градусов.
Отмечается, что раньше это считалось добрым знаком и предвещало хороший урожай.
Маралы спасаются от волков в водах Телецкого озера - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере
23 января, 19:35
 
Хорошие новостиГорный АлтайРеспублика АлтайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала