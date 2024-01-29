https://ria.ru/20240129/verba-1924148748.html

В Горном Алтае на берегу Телецкого озера распустилась верба

В Горном Алтае на берегу Телецкого озера распустилась верба - РИА Новости, 29.01.2024

В Горном Алтае на берегу Телецкого озера распустилась верба

Верба распустилась в Республике Алтай, на берегу Телецкого озера, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:03

2024-01-29T15:03

2024-01-29T16:41

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БАРНАУЛ, 29 янв — РИА Новости. Верба распустилась в Республике Алтай, на берегу Телецкого озера, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике."В Алтайском заповеднике, на побережье Телецкого озера, в конце января распустилась верба. Обычно такое явление происходит ближе к середине календарной весны", — говорится в заявлении.По мнению местных жителей, верба могла распуститься из-за теплой зимы, так как в отдельные дни температура доходила до плюс трех-пяти градусов.Отмечается, что раньше это считалось добрым знаком и предвещало хороший урожай.

https://ria.ru/20240123/ozero-1923070434.html

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горный алтай, республика алтай, россия