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СМИ: в Москве задержали владельца бренда "Олейна" - РИА Новости, 29.01.2024
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17:24 29.01.2024 (обновлено: 17:27 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/vanetsyan-1924189767.html
СМИ: в Москве задержали владельца бренда "Олейна"
СМИ: в Москве задержали владельца бренда "Олейна" - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: в Москве задержали владельца бренда "Олейна"
В центре Москвы задержали предприниматели Карена Ванецяна, владеющего брендами Ideal и "Олейна", сообщил РБК. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:24
2024-01-29T17:27
происшествия
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армения
липецкая область
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В центре Москвы задержали предприниматели Карена Ванецяна, владеющего брендами Ideal и "Олейна", сообщил РБК.По информации СМИ, его объявили в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. Там Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест.Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов Ванецян заявил, что проживает в Липецкой области и в настоящее время не работает.
https://ria.ru/20240124/armeniya-1923301146.html
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происшествия, москва, армения, липецкая область, россия
Происшествия, Москва, Армения, Липецкая область, Россия
СМИ: в Москве задержали владельца бренда "Олейна"

РБК: в Москве задержали владельца бренда "Олейна" Ванецяна

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В центре Москвы задержали предприниматели Карена Ванецяна, владеющего брендами Ideal и "Олейна", сообщил РБК.
По информации СМИ, его объявили в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. Там Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест.
Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов Ванецян заявил, что проживает в Липецкой области и в настоящее время не работает.
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В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество
24 января, 21:00
 
ПроисшествияМоскваАрменияЛипецкая областьРоссия
 
 
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