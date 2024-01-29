https://ria.ru/20240129/vanetsyan-1924189767.html

СМИ: в Москве задержали владельца бренда "Олейна"

СМИ: в Москве задержали владельца бренда "Олейна" - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: в Москве задержали владельца бренда "Олейна"

В центре Москвы задержали предприниматели Карена Ванецяна, владеющего брендами Ideal и "Олейна", сообщил РБК. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:24

2024-01-29T17:24

2024-01-29T17:27

происшествия

москва

армения

липецкая область

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В центре Москвы задержали предприниматели Карена Ванецяна, владеющего брендами Ideal и "Олейна", сообщил РБК.По информации СМИ, его объявили в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. Там Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест.Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов Ванецян заявил, что проживает в Липецкой области и в настоящее время не работает.

https://ria.ru/20240124/armeniya-1923301146.html

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армения

липецкая область

россия

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, москва, армения, липецкая область, россия