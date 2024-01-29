https://ria.ru/20240129/valieva-1924232943.html

Дисквалификацией Камилы Валиевой CAS разрушает мировой спорт

Дисквалификацией Камилы Валиевой CAS разрушает мировой спорт - РИА Новости, 29.01.2024

Дисквалификацией Камилы Валиевой CAS разрушает мировой спорт

Нынешняя фаза олимпийского движения политизирована США — и до отказа. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:02

2024-01-29T21:02

2024-01-29T21:11

аналитика

олимпийские игры

сша

спорт

америка

токио

камила валиева

лэнс армстронг

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Нынешняя фаза олимпийского движения политизирована США — и до отказа.После де-факто бана на наше участие в Играх CAS (Спортивный арбитражный суд) принял решение о дисквалификации на четыре года одной из сильнейших фигуристок мира — нашей Камилы Валиевой.Начало дисквалификации — дата обнаружения "запрещенного вещества": 25 декабря 2021 года. Соответственно, всех чужих наград Камила будет лишена.Об обнаружении стало известно во время проведения пекинской Олимпиады, ровно между командным триумфом российских фигуристок и откаткой индивидуальной программы. По странному стечению обстоятельств (бывает же такое!) вторыми в дисциплине оказались, естественно, американские спортсменки.На том берегу Атлантики сейчас пресса — и столь же объяснимо — ликует, предрекая, как именно русских будут лишать олимпийского золота. Давая его американкам. Собственно, если и хотелось уточнить имена заказчиков и бенефициаров всей этой истории, то далеко ходить не пришлось, как и долго соображать, кому этот скандал может быть выгоден. Сегодня. И кому выгоден был тогда.Причины создания искусственного и совершенно бессмысленного ажиотажа тоже понятны, на первом, втором, третьем и так далее местах — желание "урыть" более сильных соперниц. Суду предоставили возможность устранить конкуренток Америки. В Штатах спорт, что и говорить, чистейший и чистый, как слеза младенца.А казусы велогонщика Лэнса Армстронга или того же Карла Льюиса, пойманных на исправном и регулярном употреблении запрещенных веществ, но не только допускавшихся после этого к соревнованиям, но и выигрывавших в них медали, — не более чем частные случаи и "недостатки работы на местах".Потому что это Америка и потому что там всегда — "другая ситуация". Мы согласны с первым утверждением. Да, США, страдая синдромом "одинокого гиганта", вели и ведут себя как хулиганье из подворотни, которому перечить опасаются. И нет, никакой "другой ситуации", что тогда, что сегодня нет, да и быть не могло. Либо ты выигрываешь, работая и во всем себе ради выигрыша отказывая, либо накачиваешься "таблетосами". Армстронг бил себя в грудь, крича: "Никакого допинга и никогда я не использовал!" Его, правда, прищучили, потому что делать вид, что все ОК, уже было невозможно.А Льюису все абсолютно сошло с рук. Его объяснения, что он "случайно съел что-то не то", были приняты как доказательство незнания и отсутствия злого умысла. И вообще, по мнению американцев, атлет встал на путь исправления. Поэтому уже международные антидопинговые инстанции выстроились в линеечку, чтобы не мешать Льюису исправляться.Отношение к Камиле Валиевой было организовано по совершенно иному сценарию, и никак, кроме как травлей, его язык не поворачивается назвать.Начиная с даты обнародования результатов пробы (напомним, что нашей фигуристке в тот момент было 15 лет) и заканчивая мощнейшей кампанией в медийке и соцсетях, чтобы девушку дестабилизировать накануне важнейшего старта.Кстати, помимо Льюиса "Кто Старое Помянет, Тому Глаз Вон", вышедшего сухим из воды, можно назвать и Симону Байлз. Такую всю из себя чемпионку, лучшую, самую крутую, "одним махом всех соперниц побивахом", которая была не в состоянии справиться с чем-то таким ментальным, что привело к ее самостоятельному снятию с соревнований на Олимпиаде в Токио два года назад.Потом и очень походя дружественная Байлз пресса рассказала, что "из-за правил ввоза психотропных препаратов в Страну восходящего солнца спортсменка была лишена приема привычных ей лекарств". А затем и сама гимнастка сообщила, что глотала, в частности, амфетамин — "по рецепту врача и в терапевтических целях", а так, конечно, она верит в "чистый спорт". Разумеется, ни до какого CAS никакие претензии возможные не дошли, а все те, кто по должности — и получая космические оклады — должны, по идее, защищать "спорт без таблетосов", сказали в один голос: "Это наша девочка, и мы ее препараты в глаза не видели, и вообще, чего пристали?"На такое дружное "нет", конечно же, никакого Спортивного арбитражного суда нет. Недовольные могут охолониться и попить водички.CAS, по своей воле или под давлением, превратился в инструмент сведения счетов, то есть в репрессивный, если называть вещи своими именами, аппарат. И иного решения от репрессивного аппарата в отношении нашей спортсменки ожидать не приходилось. Да и вообще — если понимать, что за отменой нашей культуры настала очередь отмены и нашего спорта, то никакого удивления эта новость не вызвала, да и вызвать не могла.А самое главное — сегодняшний документ весьма ограниченного географического действия, поскольку у нас его точно не признают и Камила продолжит, если сочтет нужным, состязаться там и тогда, где и когда ей это нравится.Наше счастье — и это слово тут можно употребить без стеснения и сомнения — в том, что наш спорт вслед за экономикой становится суверенным, то есть независимым от чужих политических игр, как и от желания просоответствовать чужой повестке. А также от системы медальных, командных и прочих зачетов. Время мерки чужим аршином истекло.И это на самом деле очень круто.А Камиле, нашей любимой чемпионке, можно пожелать сегодня только новых побед. Наших — и поэтому настоящих.

https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1924203674.html

https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1916541552.html

https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1924211087.html

https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1924209119.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, олимпийские игры, сша, спорт, америка, токио, камила валиева, лэнс армстронг, симона байлз, спортивный арбитражный суд (cas), спортивный арбитражный суд