https://ria.ru/20240129/valieva-1924232943.html
Дисквалификацией Камилы Валиевой CAS разрушает мировой спорт
Дисквалификацией Камилы Валиевой CAS разрушает мировой спорт - РИА Новости, 29.01.2024
Дисквалификацией Камилы Валиевой CAS разрушает мировой спорт
Нынешняя фаза олимпийского движения политизирована США — и до отказа. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:02
2024-01-29T21:02
2024-01-29T21:11
аналитика
олимпийские игры
сша
спорт
америка
токио
камила валиева
лэнс армстронг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918229689_0:75:3044:1787_1920x0_80_0_0_f4ac608ac9f00319aa93aa6292c9cf1c.jpg
Нынешняя фаза олимпийского движения политизирована США — и до отказа.После де-факто бана на наше участие в Играх CAS (Спортивный арбитражный суд) принял решение о дисквалификации на четыре года одной из сильнейших фигуристок мира — нашей Камилы Валиевой.Начало дисквалификации — дата обнаружения "запрещенного вещества": 25 декабря 2021 года. Соответственно, всех чужих наград Камила будет лишена.Об обнаружении стало известно во время проведения пекинской Олимпиады, ровно между командным триумфом российских фигуристок и откаткой индивидуальной программы. По странному стечению обстоятельств (бывает же такое!) вторыми в дисциплине оказались, естественно, американские спортсменки.На том берегу Атлантики сейчас пресса — и столь же объяснимо — ликует, предрекая, как именно русских будут лишать олимпийского золота. Давая его американкам. Собственно, если и хотелось уточнить имена заказчиков и бенефициаров всей этой истории, то далеко ходить не пришлось, как и долго соображать, кому этот скандал может быть выгоден. Сегодня. И кому выгоден был тогда.Причины создания искусственного и совершенно бессмысленного ажиотажа тоже понятны, на первом, втором, третьем и так далее местах — желание "урыть" более сильных соперниц. Суду предоставили возможность устранить конкуренток Америки. В Штатах спорт, что и говорить, чистейший и чистый, как слеза младенца.А казусы велогонщика Лэнса Армстронга или того же Карла Льюиса, пойманных на исправном и регулярном употреблении запрещенных веществ, но не только допускавшихся после этого к соревнованиям, но и выигрывавших в них медали, — не более чем частные случаи и "недостатки работы на местах".Потому что это Америка и потому что там всегда — "другая ситуация". Мы согласны с первым утверждением. Да, США, страдая синдромом "одинокого гиганта", вели и ведут себя как хулиганье из подворотни, которому перечить опасаются. И нет, никакой "другой ситуации", что тогда, что сегодня нет, да и быть не могло. Либо ты выигрываешь, работая и во всем себе ради выигрыша отказывая, либо накачиваешься "таблетосами". Армстронг бил себя в грудь, крича: "Никакого допинга и никогда я не использовал!" Его, правда, прищучили, потому что делать вид, что все ОК, уже было невозможно.А Льюису все абсолютно сошло с рук. Его объяснения, что он "случайно съел что-то не то", были приняты как доказательство незнания и отсутствия злого умысла. И вообще, по мнению американцев, атлет встал на путь исправления. Поэтому уже международные антидопинговые инстанции выстроились в линеечку, чтобы не мешать Льюису исправляться.Отношение к Камиле Валиевой было организовано по совершенно иному сценарию, и никак, кроме как травлей, его язык не поворачивается назвать.Начиная с даты обнародования результатов пробы (напомним, что нашей фигуристке в тот момент было 15 лет) и заканчивая мощнейшей кампанией в медийке и соцсетях, чтобы девушку дестабилизировать накануне важнейшего старта.Кстати, помимо Льюиса "Кто Старое Помянет, Тому Глаз Вон", вышедшего сухим из воды, можно назвать и Симону Байлз. Такую всю из себя чемпионку, лучшую, самую крутую, "одним махом всех соперниц побивахом", которая была не в состоянии справиться с чем-то таким ментальным, что привело к ее самостоятельному снятию с соревнований на Олимпиаде в Токио два года назад.Потом и очень походя дружественная Байлз пресса рассказала, что "из-за правил ввоза психотропных препаратов в Страну восходящего солнца спортсменка была лишена приема привычных ей лекарств". А затем и сама гимнастка сообщила, что глотала, в частности, амфетамин — "по рецепту врача и в терапевтических целях", а так, конечно, она верит в "чистый спорт". Разумеется, ни до какого CAS никакие претензии возможные не дошли, а все те, кто по должности — и получая космические оклады — должны, по идее, защищать "спорт без таблетосов", сказали в один голос: "Это наша девочка, и мы ее препараты в глаза не видели, и вообще, чего пристали?"На такое дружное "нет", конечно же, никакого Спортивного арбитражного суда нет. Недовольные могут охолониться и попить водички.CAS, по своей воле или под давлением, превратился в инструмент сведения счетов, то есть в репрессивный, если называть вещи своими именами, аппарат. И иного решения от репрессивного аппарата в отношении нашей спортсменки ожидать не приходилось. Да и вообще — если понимать, что за отменой нашей культуры настала очередь отмены и нашего спорта, то никакого удивления эта новость не вызвала, да и вызвать не могла.А самое главное — сегодняшний документ весьма ограниченного географического действия, поскольку у нас его точно не признают и Камила продолжит, если сочтет нужным, состязаться там и тогда, где и когда ей это нравится.Наше счастье — и это слово тут можно употребить без стеснения и сомнения — в том, что наш спорт вслед за экономикой становится суверенным, то есть независимым от чужих политических игр, как и от желания просоответствовать чужой повестке. А также от системы медальных, командных и прочих зачетов. Время мерки чужим аршином истекло.И это на самом деле очень круто.А Камиле, нашей любимой чемпионке, можно пожелать сегодня только новых побед. Наших — и поэтому настоящих.
https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1924203674.html
https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1916541552.html
https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1924211087.html
https://rsport.ria.ru/20240129/valieva-1924209119.html
сша
америка
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918229689_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1aefdde37664be04a4bc19df6c88666d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, олимпийские игры, сша, спорт, америка, токио, камила валиева, лэнс армстронг, симона байлз, спортивный арбитражный суд (cas), спортивный арбитражный суд
Аналитика, Олимпийские игры, США, Спорт, Америка, Токио, Камила Валиева, Лэнс Армстронг, Симона Байлз, Спортивный арбитражный суд (CAS), Спортивный арбитражный суд
Нынешняя фаза олимпийского движения политизирована США — и до отказа.
После де-факто бана на наше участие в Играх CAS (Спортивный арбитражный суд
) принял решение о дисквалификации на четыре года одной из сильнейших фигуристок мира — нашей Камилы Валиевой
.
Начало дисквалификации — дата обнаружения "запрещенного вещества": 25 декабря 2021 года. Соответственно, всех чужих наград Камила будет лишена.
Об обнаружении стало известно во время проведения пекинской Олимпиады, ровно между командным триумфом российских фигуристок и откаткой индивидуальной программы. По странному стечению обстоятельств (бывает же такое!) вторыми в дисциплине оказались, естественно, американские спортсменки.
"Будь они прокляты, свиньи поганые": Россия в шоке от наказания Валиевой
На том берегу Атлантики сейчас пресса — и столь же объяснимо — ликует, предрекая, как именно русских будут лишать олимпийского золота. Давая его американкам. Собственно, если и хотелось уточнить имена заказчиков и бенефициаров всей этой истории, то далеко ходить не пришлось, как и долго соображать, кому этот скандал может быть выгоден. Сегодня. И кому выгоден был тогда.
Причины создания искусственного и совершенно бессмысленного ажиотажа тоже понятны, на первом, втором, третьем и так далее местах — желание "урыть" более сильных соперниц. Суду предоставили возможность устранить конкуренток Америки
. В Штатах спорт, что и говорить, чистейший и чистый, как слеза младенца.
А казусы велогонщика Лэнса Армстронга
или того же Карла Льюиса, пойманных на исправном и регулярном употреблении запрещенных веществ, но не только допускавшихся после этого к соревнованиям, но и выигрывавших в них медали, — не более чем частные случаи и "недостатки работы на местах".
Потому что это Америка и потому что там всегда — "другая ситуация". Мы согласны с первым утверждением. Да, США, страдая синдромом "одинокого гиганта", вели и ведут себя как хулиганье из подворотни, которому перечить опасаются. И нет, никакой "другой ситуации", что тогда, что сегодня нет, да и быть не могло. Либо ты выигрываешь, работая и во всем себе ради выигрыша отказывая, либо накачиваешься "таблетосами". Армстронг бил себя в грудь, крича: "Никакого допинга и никогда я не использовал!" Его, правда, прищучили, потому что делать вид, что все ОК, уже было невозможно.
А Льюису все абсолютно сошло с рук. Его объяснения, что он "случайно съел что-то не то", были приняты как доказательство незнания и отсутствия злого умысла. И вообще, по мнению американцев, атлет встал на путь исправления. Поэтому уже международные антидопинговые инстанции выстроились в линеечку, чтобы не мешать Льюису исправляться.
Отношение к Камиле Валиевой было организовано по совершенно иному сценарию, и никак, кроме как травлей, его язык не поворачивается назвать.
"В один момент опускались руки": Валиева — о будущем и правоте Тутберидзе
Начиная с даты обнародования результатов пробы (напомним, что нашей фигуристке в тот момент было 15 лет) и заканчивая мощнейшей кампанией в медийке и соцсетях, чтобы девушку дестабилизировать накануне важнейшего старта.
Кстати, помимо Льюиса "Кто Старое Помянет, Тому Глаз Вон", вышедшего сухим из воды, можно назвать и Симону Байлз
. Такую всю из себя чемпионку, лучшую, самую крутую, "одним махом всех соперниц побивахом", которая была не в состоянии справиться с чем-то таким ментальным, что привело к ее самостоятельному снятию с соревнований на Олимпиаде в Токио
два года назад.
Потом и очень походя дружественная Байлз пресса рассказала, что "из-за правил ввоза психотропных препаратов в Страну восходящего солнца спортсменка была лишена приема привычных ей лекарств". А затем и сама гимнастка сообщила, что глотала, в частности, амфетамин — "по рецепту врача и в терапевтических целях", а так, конечно, она верит в "чистый спорт". Разумеется, ни до какого CAS никакие претензии возможные не дошли, а все те, кто по должности — и получая космические оклады — должны, по идее, защищать "спорт без таблетосов", сказали в один голос: "Это наша девочка, и мы ее препараты в глаза не видели, и вообще, чего пристали?"
На такое дружное "нет", конечно же, никакого Спортивного арбитражного суда нет. Недовольные могут охолониться и попить водички.
В Госдуме назвали решение по делу Валиевой политическим скандалом
CAS, по своей воле или под давлением, превратился в инструмент сведения счетов, то есть в репрессивный, если называть вещи своими именами, аппарат. И иного решения от репрессивного аппарата в отношении нашей спортсменки ожидать не приходилось. Да и вообще — если понимать, что за отменой нашей культуры настала очередь отмены и нашего спорта, то никакого удивления эта новость не вызвала, да и вызвать не могла.
А самое главное — сегодняшний документ весьма ограниченного географического действия, поскольку у нас его точно не признают и Камила продолжит, если сочтет нужным, состязаться там и тогда, где и когда ей это нравится.
Наше счастье — и это слово тут можно употребить без стеснения и сомнения — в том, что наш спорт вслед за экономикой становится суверенным, то есть независимым от чужих политических игр, как и от желания просоответствовать чужой повестке. А также от системы медальных, командных и прочих зачетов. Время мерки чужим аршином истекло.
И это на самом деле очень круто.
А Камиле, нашей любимой чемпионке, можно пожелать сегодня только новых побед. Наших — и поэтому настоящих.
В США назвали дисквалификацию Валиевой победой американских спортсменов