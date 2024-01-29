https://ria.ru/20240129/uzhas-1924115744.html
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине - РИА Новости, 29.01.2024
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине
Евросоюз необходимо уничтожить за давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:05
2024-01-29T13:05
2024-01-29T13:05
в мире
венгрия
украина
брюссель
флориан филиппо
евросоюз
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38fca73832bcb61686c8c7209f600f6.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз необходимо уничтожить за давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Брюссель может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту."Шантаж и угрозы... ЕС использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!" — призвал политик.Как сообщило 22 января Bloomberg, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Будапешта.На саммите в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
https://ria.ru/20240129/plan-1924068270.html
https://ria.ru/20240129/shok-1924064858.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_02c2d22f0ca5cf6e8984f59558a0cafe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, брюссель, флориан филиппо, евросоюз, политика
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Флориан Филиппо, Евросоюз, Политика
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине
Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС за давление на Венгрию из-за Украины