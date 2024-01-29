https://ria.ru/20240129/uzhas-1924115744.html

"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине

"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине - РИА Новости, 29.01.2024

"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине

Евросоюз необходимо уничтожить за давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:05

2024-01-29T13:05

2024-01-29T13:05

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венгрия

украина

брюссель

флориан филиппо

евросоюз

политика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз необходимо уничтожить за давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Брюссель может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту."Шантаж и угрозы... ЕС использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!" — призвал политик.Как сообщило 22 января Bloomberg, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Будапешта.На саммите в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

https://ria.ru/20240129/plan-1924068270.html

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в мире, венгрия, украина, брюссель, флориан филиппо, евросоюз, политика