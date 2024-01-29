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"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине - РИА Новости, 29.01.2024
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13:05 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/uzhas-1924115744.html
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине - РИА Новости, 29.01.2024
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине
Евросоюз необходимо уничтожить за давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:05
2024-01-29T13:05
в мире
венгрия
украина
брюссель
флориан филиппо
евросоюз
политика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз необходимо уничтожить за давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Брюссель может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.&quot;Шантаж и угрозы... ЕС использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!&quot; — призвал политик.Как сообщило 22 января Bloomberg, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Будапешта.На саммите в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
https://ria.ru/20240129/plan-1924068270.html
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в мире, венгрия, украина, брюссель, флориан филиппо, евросоюз, политика
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Флориан Филиппо, Евросоюз, Политика
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине

Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС за давление на Венгрию из-за Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз необходимо уничтожить за давление на Венгрию в вопросе финансирования Украины, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Брюссель может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.
«

"Шантаж и угрозы... ЕС использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!" — призвал политик.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"Одна цель". В США раскрыли зловещий план Запада против России
Вчера, 09:38
Как сообщило 22 января Bloomberg, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Будапешта.
На саммите в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Пропали. Ужасающий поступок Киева в отношении украинцев вызвал шок в США
Вчера, 09:14
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельФлориан ФилиппоЕвросоюзПолитика
 
 
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