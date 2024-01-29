https://ria.ru/20240129/ukraina-1924204580.html

В Раде заявили, что более трех миллионов украинцев прячутся от мобилизации

В Раде заявили, что более трех миллионов украинцев прячутся от мобилизации - РИА Новости, 29.01.2024

В Раде заявили, что более трех миллионов украинцев прячутся от мобилизации

На Украине порядка 3,4 миллиона мужчин призывного возраста скрываются от властей из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:14

2024-01-29T18:14

2024-01-29T18:31

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. На Украине порядка 3,4 миллиона мужчин призывного возраста скрываются от властей из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, сообщил в понедельник председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. "На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин, о которых все, что знает государство, это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, не учатся и не трудоустроены", - приводит слова Наталухи украинское издание "Фокус". По словам депутата, власти не знают, где находятся эти люди, однако они принимают участие в экономических процессах. При этом, эти люди "могут перестать пользоваться государственными банками, снимать наличные деньги, использовать кредитные карты, путешествовать между городами, чтобы не попасть в поле зрения военкомата". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр