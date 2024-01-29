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В Раде заявили, что более трех миллионов украинцев прячутся от мобилизации - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 29.01.2024 (обновлено: 18:31 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924204580.html
В Раде заявили, что более трех миллионов украинцев прячутся от мобилизации
В Раде заявили, что более трех миллионов украинцев прячутся от мобилизации - РИА Новости, 29.01.2024
В Раде заявили, что более трех миллионов украинцев прячутся от мобилизации
На Украине порядка 3,4 миллиона мужчин призывного возраста скрываются от властей из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:14
2024-01-29T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. На Украине порядка 3,4 миллиона мужчин призывного возраста скрываются от властей из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, сообщил в понедельник председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. "На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин, о которых все, что знает государство, это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, не учатся и не трудоустроены", - приводит слова Наталухи украинское издание "Фокус". По словам депутата, власти не знают, где находятся эти люди, однако они принимают участие в экономических процессах. При этом, эти люди "могут перестать пользоваться государственными банками, снимать наличные деньги, использовать кредитные карты, путешествовать между городами, чтобы не попасть в поле зрения военкомата". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что более трех миллионов украинцев прячутся от мобилизации

Депутат Рады: 3,4 миллиона украинских мужчин скрываются, боясь попасть в ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. На Украине порядка 3,4 миллиона мужчин призывного возраста скрываются от властей из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, сообщил в понедельник председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.
"На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин, о которых все, что знает государство, это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, не учатся и не трудоустроены", - приводит слова Наталухи украинское издание "Фокус". По словам депутата, власти не знают, где находятся эти люди, однако они принимают участие в экономических процессах. При этом, эти люди "могут перестать пользоваться государственными банками, снимать наличные деньги, использовать кредитные карты, путешествовать между городами, чтобы не попасть в поле зрения военкомата".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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