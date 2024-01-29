СМИ: закон о мобилизации вызовет недовольство на Украине
Temps: мобилизация на Украине вызовет недовольство, а ВСУ быстро не пополнятся
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Закон о мобилизации на Украине вызовет недовольство, быстро пополнить ряды ВСУ невозможно, пишет в понедельник швейцарская газета Temps со ссылкой на неназванного советника украинского министра обороны.
"Новый закон вызовет только недовольство... Армия хочет получить подкрепления как можно скорее: невозможно", - сказал неназванный советник газете Temps. Он добавил, что экономический сектор Украины также не хочет, чтобы подобный закон принимался, так как боится его последствий для предприятий. А украинские семьи, которые хотят демобилизации родных, не получат желаемого. Как считает собеседник издания, Владимир Зеленский все это осознает и опасается за свою популярность.
Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.