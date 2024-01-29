https://ria.ru/20240129/ukraina-1924192294.html

В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка

В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка - РИА Новости, 29.01.2024

В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка

Курсы по изучению украинского языка для военнослужащих ВСУ появятся на Украине, сообщил в понедельник языковой омбудсмен Тарас Креминь. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:30

2024-01-29T17:30

2024-01-29T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

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тарас креминь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курсы по изучению украинского языка для военнослужащих ВСУ появятся на Украине, сообщил в понедельник языковой омбудсмен Тарас Креминь. Креминь в начале января сообщал, что число сообщений о нарушении закона о государственном языке на Украине в 2023 году возросло на 30%. "Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", - приводит слова омбудсмена пресс-служба. В октябре прошлого года Креминь в который раз призвал местные органы власти убрать из украинских городов рекламу и вывески на негосударственном языке, а от украинских телеканалов потребовал как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский.

https://ria.ru/20240129/zaporozhe-1924159563.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, тарас креминь, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр