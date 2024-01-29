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В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка - РИА Новости, 29.01.2024
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17:30 29.01.2024 (обновлено: 17:32 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924192294.html
В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка
В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка - РИА Новости, 29.01.2024
В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка
Курсы по изучению украинского языка для военнослужащих ВСУ появятся на Украине, сообщил в понедельник языковой омбудсмен Тарас Креминь. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:30
2024-01-29T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тарас креминь
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курсы по изучению украинского языка для военнослужащих ВСУ появятся на Украине, сообщил в понедельник языковой омбудсмен Тарас Креминь. Креминь в начале января сообщал, что число сообщений о нарушении закона о государственном языке на Украине в 2023 году возросло на 30%. "Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", - приводит слова омбудсмена пресс-служба. В октябре прошлого года Креминь в который раз призвал местные органы власти убрать из украинских городов рекламу и вывески на негосударственном языке, а от украинских телеканалов потребовал как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский.
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в мире, украина, тарас креминь, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тарас Креминь, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка

Омбудсмен: для военнослужащих ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курсы по изучению украинского языка для военнослужащих ВСУ появятся на Украине, сообщил в понедельник языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Креминь в начале января сообщал, что число сообщений о нарушении закона о государственном языке на Украине в 2023 году возросло на 30%.
"Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", - приводит слова омбудсмена пресс-служба.
В октябре прошлого года Креминь в который раз призвал местные органы власти убрать из украинских городов рекламу и вывески на негосударственном языке, а от украинских телеканалов потребовал как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТарас КреминьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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