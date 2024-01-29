https://ria.ru/20240129/ukraina-1924192294.html
В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка
В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка - РИА Новости, 29.01.2024
В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка
Курсы по изучению украинского языка для военнослужащих ВСУ появятся на Украине, сообщил в понедельник языковой омбудсмен Тарас Креминь. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:30
2024-01-29T17:30
2024-01-29T17:32
специальная военная операция на украине
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тарас креминь
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курсы по изучению украинского языка для военнослужащих ВСУ появятся на Украине, сообщил в понедельник языковой омбудсмен Тарас Креминь. Креминь в начале января сообщал, что число сообщений о нарушении закона о государственном языке на Украине в 2023 году возросло на 30%. "Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", - приводит слова омбудсмена пресс-служба. В октябре прошлого года Креминь в который раз призвал местные органы власти убрать из украинских городов рекламу и вывески на негосударственном языке, а от украинских телеканалов потребовал как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский.
https://ria.ru/20240129/zaporozhe-1924159563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, тарас креминь, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тарас Креминь, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка
Омбудсмен: для военнослужащих ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курсы по изучению украинского языка для военнослужащих ВСУ появятся на Украине, сообщил в понедельник языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Креминь в начале января сообщал, что число сообщений о нарушении закона о государственном языке на Украине в 2023 году возросло на 30%.
"Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", - приводит слова омбудсмена пресс-служба.
В октябре прошлого года Креминь в который раз призвал местные органы власти убрать из украинских городов рекламу и вывески на негосударственном языке, а от украинских телеканалов потребовал как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский.
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