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СМИ: западному ОПК нужно два года, чтобы произвести ВСУ достаточно снарядов - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924172667.html
СМИ: западному ОПК нужно два года, чтобы произвести ВСУ достаточно снарядов
СМИ: западному ОПК нужно два года, чтобы произвести ВСУ достаточно снарядов - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: западному ОПК нужно два года, чтобы произвести ВСУ достаточно снарядов
Западным оборонным компаниям потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов для Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:14
2024-01-29T16:14
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в мире
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нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Западным оборонным компаниям потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов для Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного бизнесмена. "Западным производителям в сфере обороны потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские солдаты были снабжены так же хорошо, как и россияне", - говорится в сообщении издания. Газета связывает эту проблему в частности с дефицитом высококвалифицированных специалистов. "Работники постарше постоянно уходят на пенсию. А миллениалов (людей, родившихся с 1981 по 1996 годы) трудно нанять. Мы испытываем разрыв между поколениями", - приводит издание слова другого представителя европейской компании. При этом фирмы, поставляющие оборудование производителям оружия и снарядов, сталкиваются с аналогичными проблемами. Так, в компании Czechoslovak Group признались газете, что нужные для производства боеприпасов машины необходимо ждать четыре года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: западному ОПК нужно два года, чтобы произвести ВСУ достаточно снарядов

FT: западному ОПК нужно два года, чтобы сделать Украине достаточно боеприпасов

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Западным оборонным компаниям потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов для Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного бизнесмена.
"Западным производителям в сфере обороны потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские солдаты были снабжены так же хорошо, как и россияне", - говорится в сообщении издания.
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Газета связывает эту проблему в частности с дефицитом высококвалифицированных специалистов. "Работники постарше постоянно уходят на пенсию. А миллениалов (людей, родившихся с 1981 по 1996 годы) трудно нанять. Мы испытываем разрыв между поколениями", - приводит издание слова другого представителя европейской компании.
При этом фирмы, поставляющие оборудование производителям оружия и снарядов, сталкиваются с аналогичными проблемами. Так, в компании Czechoslovak Group признались газете, что нужные для производства боеприпасов машины необходимо ждать четыре года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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