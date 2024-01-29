Инспекторы из США прибыли в Киев
Инспекторы из США прибыли в Киев для надзора за предоставленной Украине помощью
© Фото : Ambassador Bridget A. Brink/XАмериканские инспекторы, прибывшие в Киев. 29 января 2024
© Фото : Ambassador Bridget A. Brink/X
Американские инспекторы, прибывшие в Киев. 29 января 2024
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Американские инспекторы прибыли в Киев, планируются встречи по вопросу усиления надзора и подотчетности за использование помощи, предоставленной Украине, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети X.
"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США", - написала Бринк.
Американский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля. При этом ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.