https://ria.ru/20240129/ukraina-1924139012.html

Инспекторы из США прибыли в Киев

Инспекторы из США прибыли в Киев - РИА Новости, 29.01.2024

Инспекторы из США прибыли в Киев

Американские инспекторы прибыли в Киев, планируются встречи по вопросу усиления надзора и подотчетности за использование помощи, предоставленной Украине,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:31

2024-01-29T14:31

2024-01-29T14:51

в мире

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киев

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бриджит бринк

министерство обороны сша

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Американские инспекторы прибыли в Киев, планируются встречи по вопросу усиления надзора и подотчетности за использование помощи, предоставленной Украине, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети X. "Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США", - написала Бринк. Американский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля. При этом ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923821725.html

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киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, сша, бриджит бринк, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша