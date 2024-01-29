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Инспекторы из США прибыли в Киев - РИА Новости, 29.01.2024
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14:31 29.01.2024 (обновлено: 14:51 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924139012.html
Инспекторы из США прибыли в Киев
Инспекторы из США прибыли в Киев - РИА Новости, 29.01.2024
Инспекторы из США прибыли в Киев
Американские инспекторы прибыли в Киев, планируются встречи по вопросу усиления надзора и подотчетности за использование помощи, предоставленной Украине,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:31
2024-01-29T14:51
в мире
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Американские инспекторы прибыли в Киев, планируются встречи по вопросу усиления надзора и подотчетности за использование помощи, предоставленной Украине, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети X. "Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США", - написала Бринк. Американский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля. При этом ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923821725.html
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в мире, украина, киев, сша, бриджит бринк, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, Киев, США, Бриджит Бринк, Министерство обороны США, Агентство по международному развитию США
Инспекторы из США прибыли в Киев

Инспекторы из США прибыли в Киев для надзора за предоставленной Украине помощью

© Фото : Ambassador Bridget A. Brink/XАмериканские инспекторы, прибывшие в Киев. 29 января 2024
Американские инспекторы, прибывшие в Киев. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Ambassador Bridget A. Brink/X
Американские инспекторы, прибывшие в Киев. 29 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Американские инспекторы прибыли в Киев, планируются встречи по вопросу усиления надзора и подотчетности за использование помощи, предоставленной Украине, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети X.
"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США", - написала Бринк.
Американский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля. При этом ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Блинкен предложил Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине
27 января, 11:22
 
В миреУкраинаКиевСШАБриджит БринкМинистерство обороны СШААгентство по международному развитию США
 
 
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