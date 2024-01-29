https://ria.ru/20240129/ukraina-1924128599.html

В Раде анонсировали двукратный рост тарифов на электроэнергию

В Раде анонсировали двукратный рост тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 29.01.2024

В Раде анонсировали двукратный рост тарифов на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ, сообщил член комитета Верховной... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:50

2024-01-29T13:50

2024-01-29T13:50

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Американское посольство на Украине сообщило в сентябре на своем сайте, что Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний. "К этому решению (повышению тарифов – ред.) нас подталкивают наши партнеры. Мы хорошо помним публичное письмо Белого дома к украинским властям с перечнем реформ, которые Украине желательно выполнить для того, чтобы и дальше получать и финансовую, и военную помощь от Соединенных Штатов... Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое по сравнению с сегодняшними цифрами", - сказал Нагорняк в интервью украинскому изданию "Телеграф". Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам. На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара). В конце октября прошлого года министерство энергетики Украины сообщало, что тарифы на электроэнергию для жителей повышать пока не планируют.

https://ria.ru/20240129/evakuatsiya-1924063631.html

https://ria.ru/20240114/svet-1921277249.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр