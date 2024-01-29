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Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924119983.html
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать - РИА Новости, 29.01.2024
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать
Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:15
2024-01-29T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы". "Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году. Он отметил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС. "Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы... Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны", - добавил Зеленский.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать

Зеленский: чтобы не допустить Третьей мировой, нужно давать Украине помощь

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы".
"Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году.
Он отметил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС. "Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы... Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны", - добавил Зеленский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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