https://ria.ru/20240129/ukraina-1924119983.html

Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать

Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать - РИА Новости, 29.01.2024

Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать

Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:15

2024-01-29T13:15

2024-01-29T13:15

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы". "Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году. Он отметил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС. "Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы... Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны", - добавил Зеленский.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, ситуация в днр и лнр