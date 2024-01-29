https://ria.ru/20240129/ukraina-1924119983.html
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать - РИА Новости, 29.01.2024
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать
Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:15
2024-01-29T13:15
2024-01-29T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы". "Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году. Он отметил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС. "Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы... Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны", - добавил Зеленский.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_49baf37c484c50edcfc904e31455a169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать
Зеленский: чтобы не допустить Третьей мировой, нужно давать Украине помощь