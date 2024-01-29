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В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 29.01.2024 (обновлено: 11:47 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924081184.html
В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ
В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ
В Киеве царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи, пишет колумнист издания The Washington Post... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:48
2024-01-29T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи, пишет колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур. "Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", — отметил автор в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают". Как пишет Тарур, за время конфликта на Украине в Киеве продолжают давнюю мольбу к партнерам на Западе: "дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств". Автор статьи напомнил, что Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам в конце прошлого года, прося поддержки "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева". Согласно статье, чиновники в США и их западные коллеги ожидают, что предстоящий год будет "неурожайным", так как все более истощаемые силы Украины сосредоточатся больше на консолидации своей обороны. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro рассказал, что украинские военные на фронте жалуются на отсутствие возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924052516.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ

WP: в коридорах власти на Украине царит отчаяние, надежда на победу ускользает

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи, пишет колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур.
«
"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", — отметил автор в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают".
Как пишет Тарур, за время конфликта на Украине в Киеве продолжают давнюю мольбу к партнерам на Западе: "дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств".
Автор статьи напомнил, что Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам в конце прошлого года, прося поддержки "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева".
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Согласно статье, чиновники в США и их западные коллеги ожидают, что предстоящий год будет "неурожайным", так как все более истощаемые силы Украины сосредоточатся больше на консолидации своей обороны.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro рассказал, что украинские военные на фронте жалуются на отсутствие возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений.
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