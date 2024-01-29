В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ
WP: в коридорах власти на Украине царит отчаяние, надежда на победу ускользает
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи, пишет колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур.
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"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", — отметил автор в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают".
Как пишет Тарур, за время конфликта на Украине в Киеве продолжают давнюю мольбу к партнерам на Западе: "дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств".
Автор статьи напомнил, что Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам в конце прошлого года, прося поддержки "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева".
Согласно статье, чиновники в США и их западные коллеги ожидают, что предстоящий год будет "неурожайным", так как все более истощаемые силы Украины сосредоточатся больше на консолидации своей обороны.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro рассказал, что украинские военные на фронте жалуются на отсутствие возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений.