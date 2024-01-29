https://ria.ru/20240129/ukraina-1924081184.html

В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ

В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

В Киеве ускользает надежда на победу в конфликте с Россией, пишут СМИ

В Киеве царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи, пишет колумнист издания The Washington Post... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:48

2024-01-29T10:48

2024-01-29T11:47

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Киеве царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи, пишет колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур. "Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", — отметил автор в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают". Как пишет Тарур, за время конфликта на Украине в Киеве продолжают давнюю мольбу к партнерам на Западе: "дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств". Автор статьи напомнил, что Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам в конце прошлого года, прося поддержки "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева". Согласно статье, чиновники в США и их западные коллеги ожидают, что предстоящий год будет "неурожайным", так как все более истощаемые силы Украины сосредоточатся больше на консолидации своей обороны. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro рассказал, что украинские военные на фронте жалуются на отсутствие возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924052516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины