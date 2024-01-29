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В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым - РИА Новости, 29.01.2024
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09:27 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924066129.html
В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым
В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым - РИА Новости, 29.01.2024
В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:27
2024-01-29T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху. Ранее второй президент Чехии (в 2003 - 2013 гг.) Вацлав Клаус заявил, что конфликт на Украине развязали США и Великобритания 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, пообещав Украине и Грузии членство в альянсе. Политик назвал то решение "трагической ошибкой", совершенной вопреки позиции большинства стран-участниц, в том числе Германии и Франции. "Курс продажной украинской элиты в НАТО, как показала история, действительно привел страну к трагическим последствиям. Он стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, страны НАТО несут единоличную ответственность за все беды, которые случились с Украиной, так как именно они спровоцировали военный конфликт в стране, стараясь ослабить Россию. "Все, что Запад обещает и делает для Украины - не от большой любви к ее народу. Причина более банальна и прагматична. Украина для них просто буферная территория, через которую можно поближе подобраться к России. Жаль только, что украинский народ начал что-то понимать лишь сейчас", - подчеркнул депутат.
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в мире, украина, россия, михаил шеремет, вацлав клаус, госдума рф, нато
В мире, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Вацлав Клаус, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым

Шеремет: курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху.
Ранее второй президент Чехии (в 2003 - 2013 гг.) Вацлав Клаус заявил, что конфликт на Украине развязали США и Великобритания 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, пообещав Украине и Грузии членство в альянсе. Политик назвал то решение "трагической ошибкой", совершенной вопреки позиции большинства стран-участниц, в том числе Германии и Франции.
"Курс продажной украинской элиты в НАТО, как показала история, действительно привел страну к трагическим последствиям. Он стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, страны НАТО несут единоличную ответственность за все беды, которые случились с Украиной, так как именно они спровоцировали военный конфликт в стране, стараясь ослабить Россию.
"Все, что Запад обещает и делает для Украины - не от большой любви к ее народу. Причина более банальна и прагматична. Украина для них просто буферная территория, через которую можно поближе подобраться к России. Жаль только, что украинский народ начал что-то понимать лишь сейчас", - подчеркнул депутат.
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