https://ria.ru/20240129/ukraina-1924066129.html

В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым

В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым - РИА Новости, 29.01.2024

В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:27

2024-01-29T09:27

2024-01-29T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху. Ранее второй президент Чехии (в 2003 - 2013 гг.) Вацлав Клаус заявил, что конфликт на Украине развязали США и Великобритания 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, пообещав Украине и Грузии членство в альянсе. Политик назвал то решение "трагической ошибкой", совершенной вопреки позиции большинства стран-участниц, в том числе Германии и Франции. "Курс продажной украинской элиты в НАТО, как показала история, действительно привел страну к трагическим последствиям. Он стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, страны НАТО несут единоличную ответственность за все беды, которые случились с Украиной, так как именно они спровоцировали военный конфликт в стране, стараясь ослабить Россию. "Все, что Запад обещает и делает для Украины - не от большой любви к ее народу. Причина более банальна и прагматична. Украина для них просто буферная территория, через которую можно поближе подобраться к России. Жаль только, что украинский народ начал что-то понимать лишь сейчас", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240129/vengriya-1924054588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, михаил шеремет, вацлав клаус, госдума рф, нато