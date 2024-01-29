https://ria.ru/20240129/ukraina-1924043863.html

На Украине заявили о множестве нарушений при проверках военкоматов

На Украине заявили о множестве нарушений при проверках военкоматов - РИА Новости, 29.01.2024

На Украине заявили о множестве нарушений при проверках военкоматов

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что незапланированные проверки военкоматов в регионах выявили множество нарушений. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T01:27

2024-01-29T01:27

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что незапланированные проверки военкоматов в регионах выявили множество нарушений. "Проводим незапланированные проверки ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)… в регионах. Фиксируем множество нарушений", - написал Умеров на своей странице в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).Умеров добавил, что украинское минобороны начало работу над исправлением выявленных нарушений. Генпрокурор Украины Андрей Костин ранее в январе заявил, что на Украине в прошлом году было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем вчетверо превышает показатель 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников минобороны.Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В госбюро расследований Украины сообщали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240118/ukraina-1922174577.html

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украина, россия, одесская область, рустем умеров, александр новиков, владимир зеленский, в мире