https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924151777.html

Жителя Урала осудили на 17 лет по делу об убийстве сотрудника скорой помощи

Жителя Урала осудили на 17 лет по делу об убийстве сотрудника скорой помощи - РИА Новости, 29.01.2024

Жителя Урала осудили на 17 лет по делу об убийстве сотрудника скорой помощи

Жителя Березовского Свердловской области приговорили к 17 годам колонии по делу об убийстве медбрата "скорой", сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:15

2024-01-29T15:15

2024-01-29T15:22

происшествия

березовский

урал

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Жителя Березовского Свердловской области приговорили к 17 годам колонии по делу об убийстве медбрата "скорой", сообщает региональная прокуратура. По данным следствия, вечером 25 апреля 2023 года бригаду "скорой" вызвали в один из домов по улице Гагарина в Березовском для помощи женщине. По прибытии медики встретились с мужем пациентки, который ножом ударил в грудь 28-летнего медбрата. Впоследствии он скончался в больнице. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Находившемуся в квартире фигуранту не понравилось, что в его дверь громко постучали, из-за чего он и вооружился ножом, уточняет прокуратура. Медбрату было причинено проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением легкого и сердца. Гособвинитель просил назначить обвиняемому 18 лет колонии строгого режима. "Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", – говорится в релизе ведомства. Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в день убийства обвиняемый был пьян, задержать его удалось по горячим следам. "Подозреваемый по имени Геннадий и ранее законопослушностью не отличался. По имеющимся данным, в 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, порезал свою супругу. Также он был судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности, в местах лишения свободы провел 15 лет", – отметил Горелых. Как добавили в региональном управлении СК РФ, фигурант признал свою вину частично, однако в пресс-службе Свердловского областного суда заявили, что мужчина – 66-летний Геннадий Казаков – во время процесса раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников медбрата. "Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого", – пояснили там.

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924141388.html

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происшествия, березовский, урал, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд