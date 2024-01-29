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Жителя Урала осудили на 17 лет по делу об убийстве сотрудника скорой помощи - РИА Новости, 29.01.2024
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15:15 29.01.2024 (обновлено: 15:22 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924151777.html
Жителя Урала осудили на 17 лет по делу об убийстве сотрудника скорой помощи
Жителя Урала осудили на 17 лет по делу об убийстве сотрудника скорой помощи - РИА Новости, 29.01.2024
Жителя Урала осудили на 17 лет по делу об убийстве сотрудника скорой помощи
Жителя Березовского Свердловской области приговорили к 17 годам колонии по делу об убийстве медбрата "скорой", сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:15
2024-01-29T15:22
происшествия
березовский
урал
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Жителя Березовского Свердловской области приговорили к 17 годам колонии по делу об убийстве медбрата "скорой", сообщает региональная прокуратура. По данным следствия, вечером 25 апреля 2023 года бригаду "скорой" вызвали в один из домов по улице Гагарина в Березовском для помощи женщине. По прибытии медики встретились с мужем пациентки, который ножом ударил в грудь 28-летнего медбрата. Впоследствии он скончался в больнице. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Находившемуся в квартире фигуранту не понравилось, что в его дверь громко постучали, из-за чего он и вооружился ножом, уточняет прокуратура. Медбрату было причинено проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением легкого и сердца. Гособвинитель просил назначить обвиняемому 18 лет колонии строгого режима. "Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", – говорится в релизе ведомства. Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в день убийства обвиняемый был пьян, задержать его удалось по горячим следам. "Подозреваемый по имени Геннадий и ранее законопослушностью не отличался. По имеющимся данным, в 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, порезал свою супругу. Также он был судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности, в местах лишения свободы провел 15 лет", – отметил Горелых. Как добавили в региональном управлении СК РФ, фигурант признал свою вину частично, однако в пресс-службе Свердловского областного суда заявили, что мужчина – 66-летний Геннадий Казаков – во время процесса раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников медбрата. "Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого", – пояснили там.
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924141388.html
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происшествия, березовский, урал, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Березовский, Урал, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
Жителя Урала осудили на 17 лет по делу об убийстве сотрудника скорой помощи

Жителя Урала осудили на 17 лет за убийство медбрата бригады скорой помощи

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Жителя Березовского Свердловской области приговорили к 17 годам колонии по делу об убийстве медбрата "скорой", сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, вечером 25 апреля 2023 года бригаду "скорой" вызвали в один из домов по улице Гагарина в Березовском для помощи женщине. По прибытии медики встретились с мужем пациентки, который ножом ударил в грудь 28-летнего медбрата. Впоследствии он скончался в больнице. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Норильске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней давности
Вчера, 14:40
Находившемуся в квартире фигуранту не понравилось, что в его дверь громко постучали, из-за чего он и вооружился ножом, уточняет прокуратура. Медбрату было причинено проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением легкого и сердца. Гособвинитель просил назначить обвиняемому 18 лет колонии строгого режима.
«
"Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", – говорится в релизе ведомства.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в день убийства обвиняемый был пьян, задержать его удалось по горячим следам. "Подозреваемый по имени Геннадий и ранее законопослушностью не отличался. По имеющимся данным, в 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, порезал свою супругу. Также он был судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности, в местах лишения свободы провел 15 лет", – отметил Горелых.
Как добавили в региональном управлении СК РФ, фигурант признал свою вину частично, однако в пресс-службе Свердловского областного суда заявили, что мужчина – 66-летний Геннадий Казаков – во время процесса раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников медбрата. "Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого", – пояснили там.
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Иркутске - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами
31 декабря 2023, 09:16
 
ПроисшествияБерезовскийУралСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
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